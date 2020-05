El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez realizó tremendo descargo en contra de la gestión en Bogotá de la alcaldesa Claudia López.

Fue durante su intervención en el programa radial ‘Palabras Mayores’ que Vélez aprovechó para lanzar algunos pensamientos sobre la actualidad de la capital: “Bogotá ha sido azotada por el virus mamertista hace muchos años; eso no tiene vacuna, y parece que no va a tener fin”.

Vélez dijo que el caso de la administración actual de Bogotá es patético y criticó las actuaciones de la alcaldesa López en aras de construir su imagen para el país.

“Le interesa generar imagen de un poder que por capacidad y manejo no podrá tener, ni tendrá. Se ha gastado el erario público en fabricar una imagen desde los medios que no tiene, mientras la ciudad se cae a pedazos. Lo de Bogotá es patético, tenemos una mandataria que se desgañita gritando porque el presidente hace y ella no quiere dejar hacer”, dijo el periodista.

También puso por ejemplo a Medellín y el manejo que la ciudad le ha dado a la pandemia.