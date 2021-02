La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó a través de su cuenta de Twitter que la ciudad superó la segunda ola de la pandemia por Covid-19, entrando a partir de este 02 de febrero, en alerta naranja.

Lea también: Claudia López propone ‘miti miti’ a gremios empresariales para pagar salarios a las personas que deben aislarse

Además, la alcaldesa informó la apertura de los sectores de construcción, manufactura, almacenes y centro comerciales, en sus respectivos horarios.

Del mismo modo, notificó que los parques metropolitanos volverán a abrir sus puertas y la ciclovía regresará en su horario tradicional. Sin embargo, los cuidados en la capital colombiana continúan, por esta razón, el pico y cédula continúa y la ciudad cierra a las 11 pm.

Respecto a las clases presenciales, Claudia López dijo que comenzará el retorno gradual y progresivo a las instituciones educativas quedando así: Educación privada desde el lunes 8 de febrero, educación pública desde el 15 de febrero y en las universidades habrá presencialidad de 10AM A 4PM y de 7PM a 11 PM.

Sistema escalonado de horarios para los sectores de la economía en Bogotá:

✔ Almacenes y centros comerciales de 10 A.M A 11 P.M

✔ Manufactura tendrán horarios de ingreso entre las 10 A.M y las 5 A.M

✔ Construcción podrá operar entre las 10 A.M Y 7 P.M#AlertaNaranja pic.twitter.com/GeWUcVnqhM

— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) February 2, 2021