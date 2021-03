En el Hospital de Kennedy, se presentó un presunto caso de abuso y mal trato hacia un paciente, quien a través de un video registró como lo bajaron de la camilla donde se encontraba acostado, pese a que advirtió de un fuerte dolor testicular.

En las imágenes registradas por él mismo, se evidencia como repite en reiteradas ocasiones que presenta un fuerte dolor, razón por la cual no se puede sentar ni levantar, mientras que las enfermeras lo obligan a levantarse de la cama bajo el argumento de que no hay camillas disponibles.

Una de las enfermeras le dicen al paciente que lo va a demandar por estarla grabando, a lo que él responde: “Demándeme, pero yo les estoy diciendo que tengo un dolor testicular y no me puedo parar de la camilla cómo me van a arrastrar como un perro de acá… Demándeme tranquila, que yo sé que tengo mis derechos y si vengo al hospital es buscando una ayuda».

Ante la negativa del hombre de bajarse de la cama, enfermeras y personal de seguridad del Hospital de Kennedy, obligan al paciente a bajarse de la cama, sujetándolo de las piernas y bajándoselas al piso.

En medio del profundo dolor que asegura sentir, el hombre es sacado a la fuerza de la habitación y cae al pasillo, donde minutos después llega un doctor quien le extiende la mano para auxiliarlo.

El hecho ocurrió el pasado 28 de marzo, y gracias a que se hizo viral en redes sociales, el Hospital de Kennedy expidió un comunicado sobre lo ocurrido.

Este es el video del paciente del Hospital de Kennedy: