Un increíble hecho se presentó en Bogotá, cuando un joven que se disponía a robar al dueño y dos colaboradores de un local de arepas, terminó comiendo, pagando la cuenta y dejando propina.

El dueño del local relato a El Tiempo, que el joven ingresó a su local con un arma, apuntándole a una de sus colaboradoras y exigiendo celulares, pertenencias y dinero de la caja registradora.

“La persona a la que usted le está apuntando es una chica que lleva apenas un mes trabajando con nosotros y es madre de tres hijos, no le haga daño», le dijo el dueño al delincuente.

Sin más armas que sus palabras, el dueño del local decidió ofrecerle lo único que tenía disponible, unas arepas que estaban en el asador y un jugo de guanábana en agua o en leche, que era la especialidad de la casa.

“Eso no es problema mío, deme lo que tenga» dijo el joven, a lo que el dueño del local respondió: «Yo le volví a insistir que tenía las arepas listas para comer”.

“Viejo, no me robe. Más bien venga, se sienta y se toma un ‘guanabanazo’ y se come una arepa de peto caliente con mucho queso, ¿Cómo quiere el jugó, en agua o en leche?», siguió diciéndole el dueño del local.

“En leche», le respondió el joven.

Luego, el joven guardó el arma y se sentó a comerse la arepa y el jugo ofrecidos por el dueño del local, e incluso le relató un poco de su vida, contándole que era hijo de un señor que vendía tejas, y que él le ayudaba, pero que la situación estaba muy complicada.

“Pese al susto, estoy muy agradecido con esa persona. Ese día, lo que vendo en un día, se logró en un par de horas. Le insistí que pensara en Dios, que él sabe cómo solucionar las cosas”, explicó el dueño.

Finalmente, el joven se retiró, pagando por lo que había consumido y dejándole incluso propina al dueño del local, quien le insistió que la invitación iba por cuenta de la casa.