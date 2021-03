La concejal de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto, mostró un volante que estaría siendo difundido en la localidad de Kennedy en Bogotá, y que sería muestra de xenofobia.

En el impreso se alcanza a leer, «estas ratas ‘venecas’ nos están matando. No des limosnas, comida, ni ropa. No arriendes ni des trabajo. No seas cómplice de sus crímenes».

Culpan a la alcaldesa de Bogotá

Muchos ciudadanos afirman que ha sido muy evidente el discurso Xenofóbico de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, la concejal Sánchez por ejemplo tras dar a conocer la imagen del volante, también manifestó, «estas son las repercusiones de la xenofobia de la alcaldesa Claudia López y sus discursos de odio». y añadió, «la alcaldesa está poniendo en riesgo a la población migrante».

Por su parte, el concejal Carlos Fernando Galán, enmarcado en el tema del desempleo en la capital, dio a conocer una fotografía en la que claramente se nota un anuncio de una vacante pero aclaran que el candidato debe ser colombiano, y trinó «el discurso xenofóbico de Claudia López, haciendo su trabajo en el norte de Bogotá. Ya es hora de acabar con la improvisación».

