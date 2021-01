El secretario de Distrital de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, se pronunció a través de su cuenta de Twitter por medio de un video y habló sobre el comunicado que emitió la Personería de Bogotá el pasado jueves 14 de enero en donde afirmaba que la demanda de camas de Unidades de Cuidados Intensivos -UCIS- supera el 100% de disponibilidad; ante estas afirmaciones, el secretario Gómez recalcó que “se apartan de la verdad”.

Asimismo, el secretario Gómez dio a conocer que el pasado jueves estuvo reunido con el Personero de Bogotá en su despacho y manifestó que en ningún momento habló sobre el contenido del comunicado que se emitió y que ahora “genera inquietud en la ciudadanía”; asimismo, manifiesta que desde la secretaría de Salud han sido “absolutamente transparentes con el manejo de la información” y se ha compartido de manera permanente.

De acuerdo a Gómez, hasta anoche habían camas disponibles para la atención de los pacientes Covid en Bogotá; “llegar a decir de manera imprecisa que hay un copamiento de la oferta de UCI creemos que no solo no es cierto, si no que tampoco es responsable”.

Lea también: Incremento de pacientes que están demandando UCI en Bogotá, es más alto que en el primer pico: secretario de Salud

Finalmente, Gómez recalcó que sí hay una ocupación alta de UCI: “el nivel de la ocupación de las camas UCI totales en la ciudad de Bogotá es del 91%, el nivel de ocupación de las camas UCI Covid en Bogotá es del es del 93%, pero estamos estamos trabajando día y noche no solo desde la red pública, sino también desde la red privada”. Además afirmó que en Bogotá no tienen desabastecimiento de medicamentos como también afirma el comunicado de la Personería.

Por su parte, la alcadesa de Bogotá, Claudia López, también se pronunció al respecto ante esta situación y dijo en Twitter que: “Lo que afirma la Personería de Bogotá sobre ocupación UCI es falso. Confunden trámites del CRUE con % neto de ocupación. En un día el CRUE tramita cientos de solicitudes que incluyen ingresos, egresos, cancelaciones, traslados, fallecimientos y cierra con el neto del día, que hoy es 93%.”

Segunda parte declaraciones del secretario @AlejandroGL2014 pic.twitter.com/X16IkCanfB — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) January 15, 2021

Lo que afirma @personeriabta sobre ocupación UCI es falso. Confunden trámites del CRUE con % neto de ocupación. En un día el CRUE tramita cientos de solicitudes que incluyen ingresos, egresos, cancelaciones, traslados, fallecimientos y cierra con el neto del día, que hoy es 93%. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 15, 2021

Este fue el comunicado que emitió la Personería de Bogotá sobre la ocupación de camas UCI: