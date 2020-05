Alcaldía de Bogotá explicó cómo es la nueva etapa de cuidado para enfrentar el Covid-19 desde el 11 de mayo

Este viernes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, destacó el comportamiento de los ciudadanos durante las ocho semanas de cuarentena y anunció que a partir del 11 de mayo comienza una nueva etapa de cuidado y autocuidado.

“Todos tenemos que vivir como si tuviéramos coronavirus, porque hoy es mayor el número de actividades autorizadas por el Gobierno Nacional para salir. Si cualquiera tuviera la enfermedad sería consciente que su vida corre riesgo y la de los demás, especialmente la de su familia”, destacó la alcaldesa Claudia López.

Según las cifras oficiales, con esta reapertura habrá más de 2’300.0000 trabajadores en la calle. El control va a estar dirigido al cumplimiento de medidas de bioseguridad en los lugares de trabajo, con horarios que no impliquen el ingreso entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m.

Además, López resaltó que después de dos meses, el 80 % de los ciudadanos creen no se van a contagiar del virus. Esta percepción debe cambiar, por lo que se multará a las personas que no usen tapabocas en lugares públicos.

Alerta Naranja

Por otro lado, la Alcaldía de Bogotá anunció que la ciudad continúa en Alerta Amarilla, y pasa a Naranja en algunos sectores de Kennedy donde identificó un mayor riesgo de contagio, que requieren de estrictas medidas de control y apoyo.

Sectores de Kennedy declarados en Alerta Naranja a partir de este sábado 9 de mayo:

UPZ Bavaria, en particular zonas de Villa Alsacia y Marsella

UPZ Calandaima, sobretodo en el barrio Tintala.

UPZ Patio Bonito, en especial los barrios Patio Bonito, Tayrona y María Paz.

Acciones a implementar en estas zonas:

– Vigilancia epidemiológica constante

– Testeo masivo de casos

– Pedagogía intensificada

– Ayudas focalizadas a personas vulnerables en la zona

– Brigadas de salud permanentes

– Control policial permanente

– Desinfección constante de zonas públicas

“El virus está territorializado. Tenemos menos intensidad, pero más concentración ya no es contacto con el exterior sino local, tenemos que tomar medidas de control especifico no es toda la localidad tenemos que cuidarla muy especialmente”, señaló la mandataria.

Acciones para toda la ciudad

Según la Alcaldía de Bogotá, la tarea ahora, es vigilar cómo se está comportando la enfermedad respiratoria aguda con el testeo de prueba de coronavirus. Hoy, en Bogotá se aplican 2.500 pruebas diarias con resultados en 48 horas, lo que ha permitido cuidar y protege a la ciudad frente a esta enfermedad.

Así mismo no se superará la capacidad de Transmilenio en más del 35 %, ni las UCI en más del 70 %. También se habilitarán 80 kilómetros de ciclorruta permanentes para que la gente pueda usar bicicleta y no transporte público. Y el límite de velocidad de los vehículos se reducirá a 50 kilómetros por hora.