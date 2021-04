A través de la cuenta de Twitter de la Alcaldía de Bogotá manifestaron como será la nueva cuarentena en la capital del país: desde el jueves 15 de abril a las 11:59 p.m. hasta el lunes 19 de abril a las 4:00 a.m., y retomara el próximo jueves 22 de abril a las 11:59 p.m. hasta el lunes 26 de abril a las 4:00 a.m.

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, expresó que el «viernes 16 de abril que hay cuarentena general no funcionarían los colegios». La ciclovía y los parques metropolitanos funcionarán durante la cuarentena, por lo que la Administración le pidió a los ciudadanos no bajar la guardia con las medidas de bioseguridad. Además, a no hacer reuniones familiares en sitios cerrados.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decretó el pasado martes 13 de abril la alerta roja hospitalaria en la capital tras el incremento de casos de Covid-19 y en el porcentaje de ocupación de las UCI en el tercer pico de la pandemia.