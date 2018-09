Bob Dylan recupera material inédito de “Blood On The Tracks” en un nuevo disco

El volumen decimocuarto de la ya conocida serie “Bootleg” de Bob Dylan recuperará interpretaciones inéditas de estudio que el músico guardó durante la grabación del álbum “Blood On The Tracks” (1975), anunció hoy Sony Music.

Fue en 1974, durante cuatro jornadas en Nueva York y dos más en Mineápolis (Minnesota, EEUU) para una posterior reedición de ese trabajo, uno de los más vendidos de la carrera del cantautor.

Alcanzó el número 1 de ventas en Estados Unidos y está considerada la obra que redefinió “las estructuras del proceso de composición del pop moderno”.

En concreto, señala la nota de prensa, este “Bob Dylan – More Blood, More Tracks – The Bootleg Series Vol. 14” incluirá en su formato de doble CD versiones alternativas de las 10 canciones del álbum original realizadas en Nueva York y una toma no publicada de “Up to me”.

Se publicará además una edición limitada de 6 CD con las sesiones de grabación completas y las cinco grabaciones existentes de Minneapolis/Sound 80 en orden cronológico. Madrid, 24 sep (EFE)