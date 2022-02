Billie Eilish detuvo su concierto para ayudar a una fan que se estaba ahogando

Los artistas han vuelto a los escenarios para estar junto a sus fantásticos. El pasado 5 de febrero Billie Eilish ofreció un concierto en Atlanta, Estados Unidos y de un momento a otro paró su concierto.

A través de varios videos que ya circulan en redes sociales, se ve a Billie Eilish en el escenario cuando detuvo su concierto ya que uno de sus fans presentaba problemas para respirar.

Entre la multitud se encontraba una mujer que tenía problemas para respirar debido a que estaba rodeada de mucha gente. De inmediato quienes se encontraban a su alrededor no dudaron en tratar de ayudarla e incluso pidieron un inhalador.

Para leer más noticias, clic aquí.

Here's @billieeilish stopping her concert in Atlanta this Saturday, to help a fan who needed an inhaler. 👇🏽 #BeLikeBillie pic.twitter.com/GViYsszx2U

— humit 📻 (@humitofficial) February 7, 2022