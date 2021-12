«Las mujeres se respetan»: Beto Villa se defiende por dar tremenda golpiza a un asistente de su concierto

En pleno concierto, el cantante Beto Villa se fue a golpes con uno de sus asistentes, al parecer, el hombre había agredido presuntamente a una mujer y el artista entró a defenderla.

El pasado fin de semana el artista se vio involucrado en la riña, el vídeo se hizo viral en las redes y el también actor no dudó en pronunicarse al respecto.

«Las mujeres se respetan, es todo. Creo que cualquier hombre en mi lugar hubiera hecho lo mismo, esto no me hace mejor a mi. Sé que todavía hay quienes las respetan y saben que estamos para protegerlas», afirmo el artista en su Instagram.

Los hechos sucedieron en una discoteca de Bogotá, Beto Villa se encontraba dando su concierto, se percató de la agresión, se bajó de su tarima y le pidió al hombre en varias ocasiones que soltara a la mujer, sin embargo, este se enojó más e intentó agredir al artista, quien contestó con un puñetazo en la cara.

Finalmente, Villa señaló en el post que está cerca de los 10 mil ‘me gusta’, que desde varios perfiles lo han amenazado y por ello envió un mensaje.

Beto Villa protagonizó tremenda golpiza a un asistente en su concierto.

«Yo no soy hombre ni de polémica ni de problema, pero si me buscan aquí estoy, que den la cara y no se escondan entre el público, porque yo sé que mi gente me quiere y me conoce» y concluyó con su firma.

