Belinda huyó de la prensa cuando le preguntaron por su romance con Lupillo Rivera

La escena se dio hace unos días en un evento de moda al que Belinda asistió acompañada de una persona que nadie había visto antes y ante las preguntas de la prensa sobre Lupillo Rivera, la cantante decidió correr y desaparecer.

El novelón que se armó con el supuesto romance entre los cantantes que habría nacido en el programa ‘La Voz México’. Que no son novios, que fueron muy buenos amigos, que sí fueron pareja durante cinco meses y muchas cosas más rondaron en los medios y el único que salió a confirmar algo fue rivera, quien en una entrevista reconoció que “amó como nunca” a la mexicana y por eso se habría tatuado su rostro en uno de sus brazos.

Por eso, cuando Belinda apareció ataviada en un tutú rojo alto que dejaba sus piernas al descubierto en pleno evento de moda, los reporteros no dudaron en retratar su look perfecto y preguntarle sobre las declaraciones de Lupillo, pero la cantante y actriz apenas escuchó este nombre, salió disparada y no se le vio ni la cola del vestido, para dejar así la misma incógnita en el aire: ¿es cierto que fue novia de Rivera?

Por ahora queda esperar si Belinda vuelve a aparecer en público y si se decide de una buena vez a hablar sobre el tema.