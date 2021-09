¡Viejo cochino! Le reclamaron por orinar en la calle, se enojó y atacó con un bate a un joven

Con un bate un hombre habría atacado de forma violenta a un joven que le hizo un reclamo por orinar en la calle.

Por medio de redes sociales se hizo viral la denuncia de esta situación que se habría presentado días atrás en la ciudad de Bogotá.

Según la ciudadanía, el hecho se registró en la calle 267 con la carrera 8, en plena vía pública de Bogotá.

Denuncian al hombre del bate

Por medio de redes sociales, la ciudadanía denunció que el hombre agredió a un joven con un bate en plena calle.

Rápidamente la historia circuló por redes sociales y de inmediato se conocieron cientos de mensajes criticando el actuar del hombre.

Según la denuncia en las redes, el hombre se había bajado de su carro para orinar pero, al escuchar el reclamo del joven, sacó un bate: “Cuando me di cuenta me estaba siguiendo y de pronto se abrió y me cerró, amenazándome con un palo”.

Esta belleza golpeó con ese bate está mañana a un joven por reclamarle bajarse del carro a orinar en la vía. Hagámoslo famoso!! #Bogotá pic.twitter.com/Gkp5Nzl567 — pinchada con Moderna 💉💉 (@MCaroPorrasr) September 12, 2021

