Barra brava de Atlético Nacional anunció una “ruptura total” con los directivos

Desde hace varios meses, Atlético Nacional no pasa por su mejor época deportiva. Los aficionados verdolagas exigen mejores resultados y por qué no, conquistar todo lo que esté en juego. El rendimiento del verde en la Liga Betplay no gusta y la postura de sus directivos no satisface a los seguidores paisas.

Existe un gran problema, que parece no tener fin: desde que empezó el semestre, han llamado la atención diferentes reclamos acerca de la dirigencia actual, la cual está encabezada por Carolina Ardila, Benjamín Romero y Mauricio Navarro.

Ruptura total con ‘Los del Sur’

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la barra ‘Los del Sur’ denunció el actuar de los directivos del verde. Estos hechos preocupan, pues señalan a las figuras representativas de la institución por “censurar” y hasta “romper relaciones” con los fanáticos.

Conforme a los argumentos de Benjamín Romero, las duras críticas a la gestión del técnico Paulo Autuori no gustaron en lo absoluto. Esta sería la razón para que se presentara una “postura de veto”, tal y como indica el comunicado de la barra.

Incluso, la barra popular denuncia que en el primer compromiso de Copa Libertadores, frente a Patronato de Paraná en Argentina, “los señores Romero y Navarro intentaron impedir el ingreso de hinchas de Nacional”, aparte de no permitir el ingreso de instrumentos ni trapos.

Hay otro punto importante, que tiene que ver con la intención de los directivos sobre “sancionar a su propia hinchada por razones inexistentes” y sólo “justificar una ruptura que hoy consigue”.

Así las cosas, la barra no estará presente en las mesas de coordinación logística, de seguridad o convivencia para los futuros encuentros. Se habla de un divorcio total.

La dirigencia de Atlético Nacional encabezada por el señor Benjamín Romero, acaba de notificarle a Los Del Sur su decisión de romper toda relación con la barra y con la hinchada en general. — Los Del Sur (@LDSoficial) April 14, 2023

