¡Bancolombia responde! a las acusaciones de los hinchas del DIM, que lo culpan de sentar a Andrés Cadavid

Luego de que Independiente Medellín confirmara que el defensa central Andrés Cadavid no jugará el partido de la final de la Copa Águila ante Deportivo Cali, se conoció que la decisión sería porque un patrocinador dijo que si él jugaba, quitarían el apoyo, pues algunos no ven ético que el defensor juegue después de las revelaciones que hizo la Fiscalía, en las que a Cadavid se le realizó extinción de dominio en unos bienes, que al parecer eran utilizados por una estructura criminal.

Algunos hinchas indicaron que fue Bancolombia el patrocinador que obligó al club a no utilizar a Cadavid o sino dejarían de recibir dinero por parte de ellos, sin embargo, en redes sociales el banco se pronunció e indicó que ellos no tienen nada que ver, incluso, aseguraron que no son patrocinadores.

En algunos comentarios en los que se culpaba al banco, la entidad respondió: “Bancolombia no es patrocinador del DIM. Tenemos una alianza comercial para la venta de boletería, con descuentos para las personas que tienen la Tarjeta de Crédito Oficial de la Selección Colombia”.

Con esa explicación, el banco quiere aclarar que no es patrocinador y que por ende, no habría sido la entidad que exigiría al equipo sacar de la nómina a Andrés Cadavid.