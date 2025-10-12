Minuto30.com .- Este hermoso perrito fue encontrado deambulando en el occidente de Medellín la noche de este domingo 12 de octubre. Se presume que está perdido de su hogar, por lo que buscamos a su familia.

El hallazgo se dio en el Barrio 20 de Julio, cerca de la Casa de Justicia. El perrito se fue detrás de una persona que había sacado a pasear a sus propias mascotas.

Dado su buen estado, además que es muy juicioso, se cree que el perro se extravió de su hogar.

Si usted es el dueño o conoce a la familia de este perrito, se ruega contactar de inmediato a través de whatsapp. El perrito será entregado con pruebas para garantizar que regresa a su hogar legítimo.

Contacto para Reclamar o Informar:

Comunícate por WhatsApp al:

311 345 9718

¡Ayúdanos a que este perrito regrese a casa!

Aquí más Mascotas Perdidas y en adopción