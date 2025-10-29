Resumen: La seguidilla de fallas y accidentes en todos los componentes del sistema Metro, incluso de hechos inusuales como las abejas en la línea B generan preocupación entre los usuarios.

¡Ay Metro, un bañito de ruda no te vendría mal! Hasta el tranvía falló

Minuto30.com .- La Línea T (tranvía) del Metro de Medellín experimentó una tarde de caos este miércoles 29 de octubre, al registrar dos fallas operacionales en menos de dos horas, lo que generó un fuerte malestar y pedidos de claridad por parte de los usuarios. Además «le recomiendan baños de ruda».

La Primera Falla

El primer incidente se reportó a las 3:04 p.m. debido a un inconveniente técnico, obligando al tranvía a operar solo en el tramo entre Oriente y Miraflores. Afortunadamente, esta afectación fue superada a las 3:41 p.m. cuando se restableció el servicio comercial completo entre San Antonio y Oriente.

Segunda Detención y Colapso del Sistema

Sin embargo, la normalidad duró poco. A las 4:22 p.m. se reportó una segunda interrupción: «Por procedimiento técnico, las unidades de la Línea T (tranvía) se encuentran detenidas». Aunque el Metro informó a las 4:31 p.m. que la operación se normalizaba, el daño ya estaba hecho.

Usuarios Explotan: «No Jueguen con el Tiempo de la Gente»

Las fallas generaron indignación entre los usuarios, quienes utilizaron las redes sociales para denunciar lo que consideran es una falta de veracidad en los reportes:

«Es mentira. Por favor, no mientan, no jueguen con el tiempo de la gente ni hagan que se colapse aún más el sistema.»

«Bajé confiada a oriente para poder usar el tranvía y no dejan entrar porque todavía tienen el inconveniente, no jueguen con el tiempo de la gente por favor.»

«Por acá [en redes] dicen que funciona y va uno al tranvía y es mentira.»

La situación ha llevado a los usuarios a preguntar al Metro: «¿Qué pasa con el tranvía, ya van dos daños esta semana a la misma hora?», señalando la recurrencia de los problemas en el sistema de transporte.

Otros daños

Los problemas operacionales no se limitan al Tranvía ni a la reciente contingencia en la Línea A; el sistema de Metrocables también ha sufrido una racha de interrupciones que complica la movilidad en Medellín.

Falla Matutina en la Línea P:

Esta misma mañana, la Línea P del Metrocable (Acevedo – El Progreso) presentó una falla técnica que obligó a suspender su servicio por espacio de poco más de una hora, impactando el transporte de miles de personas.

El Insólito «Ataque» de Abejas a la Línea B:

El martes 28 de octubre, la Línea B del Metro se vio parcialmente inoperante durante casi dos horas debido a una emergencia inusual: la presencia de un panal de abejas en la estación San Antonio, situación que debió ser atendida por Bomberos.

Recién Recuperados de la Gran Crisis:

Estos incidentes menores se suman al reciente y grave problema de la Línea A, que solo el domingo pasado logró recuperar el servicio completo en el tramo entre Aguacatala y Poblado, luego de que una socavación mantuviera afectadas dos estaciones clave por espacio de una semana.

¡Día Crítico!

Dos anomalías más en el metro la tarde de este miércoles 29 de octubre involucran un accidente que afectó la operación de los buses y un usuario que cae a las vías de la Línea A

La racha de complicaciones operacionales en el sistema Metro de Medellín se agrava este miércoles, al registrarse dos anomalías adicionales que impactaron la operación del sistema integrado en diferentes puntos.

1. Accidente Afecta a las Líneas de Buses:

Una de las afectaciones recientes fue un accidente que involucró a buses y que impactó la operación de las Líneas 1 y 2 de buses integrados, causando demoras y alteraciones en el servicio de transporte.

2. Hombre cae a las vías de la Línea A y es rescatado por otros usuarios

Minutos antes, se vivió un momento de gran tensión cuando una persona cayó de manera accidental a las vías férreas de la Línea A. Afortunadamente, y gracias a la rápida acción de otros usuarios que se encontraban en el lugar, el individuo pudo ser rescatado antes de que ocurriera una tragedia mayor.

La seguidilla de fallas y accidente en todos los componentes del sistema Metro genera preocupación entre los usuarios.

