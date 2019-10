Avanza proyecto de ley para prohibir que delitos sexuales contra menores vayan a la justicia transicional

La Comisión Primera del Senado de la República aprobó, en medio de discusiones por versiones encontradas, en un quinto debate el acto legislativo que busca prohibir la llegada de delitos sexuales a la justicia transicional.

Desde sectores a favor del acuerdo de paz se ha planteado que este acto legislativo tal y como fue aprobado pondría en riesgo lo que fue pactado en La Habana con las Farc, lo que podría generar incertidumbre.

“Se está enviando un mensaje perverso de inseguridad jurídica a los 10 mil excombatientes y decirles que van por ellos, estimulando las disidencias”, aseguró el senador Roy Barreras en W Radio.

No obstante, los senadores a favor de la propuesta la defendieron resaltando que esta no tendrá ninguna incidencia en el proceso de paz que se está implementando actualmente al no existir normas penales retroactivas.

“Lo que hoy aprobamos no aplica, bajo ninguna circunstancia, a lo que ya está consolidado en la JEP; no se tocan los acuerdos con las Farc”, planteó el senador Luis Fernando Velasco.