Autoridades tienen en la mira a otros 11 extranjeros que pensarían en infiltrarse con actos vandálicos en el paro

El director de Migración Colombia, Christian Krüger, confirmó en las últimas horas que hay otros 11 extranjeros a los que les siguen la pista con sospechas de que pretenderían hacer actos vandálicos en las marchas del 21 de noviembre.

El alto funcionario del Gobierno confirmó que en los últimos días se expulsaron 9 ciudadanos extranjeros entre venezolanos, chilenos y españoles resaltando que el país no permitirá que personas de otros países pretendan causar desórdenes y sabotajes a la seguridad nacional.

“Si vienen a alterar el orden público, la idea es que no entren porque no van a ser bien recibidos. Apenas los veamos altercando alguna ciudad serán judicializados y expulsados del territorio nacional (…) Tenemos 11 extranjeros más en verificación, unos que no han llegado al país y otros que ya están acá”, aseguró Krüger en Blu Radio.

Sobre la documentación de los extranjeros que sean sorprendidos haciendo desórdenes durante el paro nacional, el funcionario aseguró que todos serán judicializados así cuenten o no con documentos que permitan identificarlos.