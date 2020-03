Autoridades de salud de Antioquia alertan frente a la venta de pruebas rápidas para Covid-19 en internet

Respecto a las pruebas rápidas que se están ofreciendo en internet, María Angélica Maya, infectóloga, presidente del capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de Infectología, advierte que su compra por parte de la comunidad representa una pérdida de dinero, pues no servirán para saber si están infectados o no con coronavirus.

La experta señala que este tipo de pruebas en sangre, no detectan el virus sino las defensas que el cuerpo hace contra el virus, por lo tanto, “puede ser una prueba falsa si tengo la infección. El virus puede estar en mi cuerpo, causar la enfermedad, el malestar y dar negativa, porque en la fase inicial de la enfermedad tengo el virus, pero aún no produzco defensas, de manera que esta prueba no se puede usar como diagnóstico”.

Para las instituciones gubernamentales, Maya asegura que el uso de este tipo de pruebas sí resulta útil, pues facilita la toma de acciones de salud pública.

Por la complejidad de estas pruebas, solo personal experto en salud, epidemiólogos o estamentos de salud pública están en capacidad de interpretar los resultados, igualmente, de verificar si las pruebas cuentan con los certificados de calidad vigentes, legales y libres de cualquier adulteración.