Autopsia confirmó que el millonario y acusado de pedofilia Jeffrey Epstein se suicidó en su celda

De acuerdo a la autopsia realizada por las autoridades de Nueva York al magnate Jeffrey Epstein, encontrado muerto en su celda el pasado sábado donde era recluido mientras se adelantaba su juicio por acoso sexual de menores, este se suicidó ahogándose al parecer con una sábana.

La información del documento fue conocida y revelada por The New York Times, información que concuerda con el reporte publicado por The Washington Post sobre múltiples fracturas presentadas por el hombre en su cuello.

Para leer más dale click a este enlace: La autopsia de Epstein muestra fracturas en el cuello, según el Post

En un principio se consideró que las fracturas presentadas eran más comunes en víctimas de homicidio por estrangulamiento, pese a esto las investigaciones están apuntando a otro desenlace, sin embargo la forense que realizó el examen, Barbara Sampson, declaró que todavía no pueden sacarse conclusiones sin conocer los resultados de las demás investigaciones.

Algunos medios locales aseguraron que el magnate habría aprovechado la falta de vigilancia en la prisión para utilizar una de las sabanas de su celda para quitarse la vida.