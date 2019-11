Audio: “No regala nada y quiere jugar todos los partidos”, Cano resaltó el compromiso de Arregui con el club

El goleador de Independiente Medellín, Germán Ezequiel Cano, resaltó en una entrevista el gran compromiso demostrado con el club por su compatriota, Adrián Arregui, confesando que “la verdad no me equivoque en poder traerlo”.

El delantero afirmó que su compañero “no regala nada, quiere jugar todos los partidos e incluso se ha infiltrado en varios partidos para poder estar”, asimismo se refirió a este tipo de mentalidad comprometida que por lo general está presente en los argentinos.

“Eso es un plus que tenemos nosotros y los colombianos tiene que sentir eso también, entregarse a cada institución que van, cada vez que entran a la cancha dar el máximo de cada uno, no conformarse con jugar 3 partidos bien, siempre ir en busca de más”, declaró el jugador.

Finalmente añadió que “precisamente Arregui se ha enamorado de la institución por la confianza que le hemos dado y su compromiso y entrega que lo trajo de Argentina, no me equivoque en poder traerlo, ojala el club me de más chances para poder traer más jugadores como Adrián”.