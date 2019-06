AUDIO: ¡Jota Mario no habría sido contratado por RCN!

Juan Ricardo Lozano, más conocido como ‘Alerta’, mostró un audio en el programa radial ‘La luciérnaga’ desmintiendo la versión de Graciela Torres, ‘La negra candela’.

Durante el programa de la tarde de ayer, Lozano se unió al homenaje que le estaban dedicando al fallecido presentador y mostró un audio que le habría enviado el mismo Jota Mario, en el que se escucha literalmente que hasta ese momento el canal RCN no le había hecho ninguna oferta,contrario a lo que publicó ‘La negra candela’ en su blog.

“Mi querido Juan Ricardo, un abrazo enorme. Me alegra mucho que me escriba para saludarme. Espero que no haya creído el cuento de ‘La Negra Candela’, eso no es cierto; hasta el momento, hoy martes, a esta hora que te estoy hablando, son las 10 de la mañana, a mí nadie me ha ofrecido nada”, dijo Jota Mario en el audio.

Por otro lado, en el homenaje que le hizo el canal al animador sí dicen que Jota Mario había sido reintegrado como parte de su equipo, lo que deja en el aire si después de ese audio se habría cerrado algún acuerdo entre las dos partes.