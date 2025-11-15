Minuto30
  • Atlético Nacional, listo para ser el otro finalista de la Copa BetPlay

    Atlético Nacional, listo para ser el otro finalista de la Copa BetPlay
    Atlético Nacional busca ser finalista de Copa BetPlay ante América, defendiendo un 4-1 de ventaja en el clásico. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Atlético Nacional se prepara para visitar al América de Cali este domingo 16 de noviembre a las 5 p.m. en el estadio Pascual Guerrero por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay, con una cómoda ventaja de 4-1 obtenida en la ida. Aunque Nacional llega fortalecido y buscando proteger su diferencia de tres goles a pesar de haber perdido su invicto de once fechas, el América jugará con la moral de haber clasificado a los cuadrangulares de la Liga, buscando remontar el marcador global y dejar atrás la reciente goleada sufrida ante el DIM, equipo que ya espera al ganador en la final, reeditando además el antecedente de la polémica final de esta misma copa en 2024.

    Atlético Nacional está listo para visitar este domingo, 16 de noviembre, a América de Cali, en el juego de vuelta de la Copa BetPlay.

    Al compromiso, el verde paisa llega con una diferencia de 3 goles a favor, tras golear en el juego de ida en el Atanasio Girardot a los escarlatas 4-1.

    Este compromiso tendrá varios elementos que lo hacen diferente al contexto en el que se disputó el juego de ida en el Atanasio Girardot.

    América visitó al verde paisa en la Copa, con la incertidumbre de no haber clasificado a los cuadrangulares de la Liga y, por supuesto, la Liga era la prioridad.

    para este juego, la mecha jugará con ese primer objetivo cumplido, y aun llega, tras ser goleado en Liga, por el DIM 3-0, buscará dar un golpe a los verdes remontando.

    Atlético Nacional, bajo la dirección de Diego Arias, llega al compromiso después de perder el invicto de once fechas sin perder en todos los juegos.

    Sin embargo, el conjunto antioqueño llega fortalecido y sin confiarse para proteger la diferencia de 3 goles.

    Sentado cómodamente en la final ya se encuentra el DIM que, tras eliminar a Envigado, se matriculó en su segunda final del año, tras haber sido finalista a mitad del 2025 por la Liga.

    El compromiso en el estadio Pascual Guerrero además de dará con el antecedente de la final de la misma competencia en diciembre de 2024.

    Como se recordará, Atlético Nacional tuvo que alzar el título dentro de una tanqueta, por los desmanes en el estadio, que impidieron los actos protocolarios.

    El partido del verdadero clásico del país, será este domingo, 16 de noviembre, desde las 5 de la tarde.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

