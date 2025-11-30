¿Chao Atlético Nacional? El verde paisa perdió 2-1 contra Junior y ve complicada la final

Minuto30
    atletico nacional
    Atlético Nacional cayó mucho tras la salida de Juan Manuel Rengifo y la entrada de Edwin Cardona. El verde paisa quedó en la cuerda floja. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: En un partido de alta intensidad en Barranquilla ante más de 45 mil hinchas, Junior superó a Atlético Nacional por 2-1, complicando seriamente las aspiraciones del equipo paisa de clasificar a la final de la Liga

    El partido en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con la asistencia de más de 45 mil hinchas, arrancó con intensidad juniorista.

    En el inicio del juego, Junior de Barranquilla se fue encima del verde paisa. Durante un total de 20 largos minutos, el equipo barranquillero fue superior.

    La banda de Camilo Cándido fue la preferida para los dirigidos por Alfredo Arias para intentar hacer el daño, sin embargo, tuvo todo, menos el gol.

    Hasta ese minuto 20 el verde paisa no logró construir con riesgo, sin embargo, desde ese tiempo, hasta el final de la primera parte, apareció Juan Manuel Rengifo y con sus jugadas empezó a abrir el juego.

    El verde paisa se montó en el partido, Junior ya no pudo seguir montado en el juego y eso lo capitalizó Dairon Asprilla, que tras cobro de tiro de esquina de Juan Manuel Rengifo, al minuto 42, cabeceó como dicen los cánones.

    Asprilla se levantó, de cabeza picó el balón al palo derecho del portero Mauro Silveira que, aunque venía siendo figura, en esta acción no pudo detener la pelota.

    En la segunda parte, Junior siguió siendo intenso y con sus cambios, a diferencia de lo que pasó con los que hicieron en Nacional, fue más que el verde paisa.

    Al minuto 67 del compromiso llegó el 1-1 por intermedio de Joel Canchimbo que de cabeza venció a David Ospina, luego ganarle a Simón García en el área.

    El 2-1 a favor de Junior llegó al minuto 91 gracias a Titi Rodriguez que terminó habilitado, solo y listo para vencer a David Ospina.

    Sin duda, la salida de Juan Manuel Rengifo y el ingreso de Edwin Cardona, hizo lento el juego del verde paisa y al final se perdió el ímpetu con el que el equipo afrontó gran parte del juego.

    Atlético Nacional ya no depende se sí mismo para pelear el cupo a la final de la Liga. Ahora está obligado a hacer puntaje perfecto y a esperar que América no sumen de a tres en los tres juegos que le faltan.

    El próximo partido del verde paisa será el clásico montañero contra el DIM este jueves, 4 de diciembre, desde las 4 de la tarde.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

