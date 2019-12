¡Atentos conductores! Nuevas restricciones para camiones en Bogotá

Las restricciones para camiones en Bogotá afectan un amplio sector de la ciudad en el que no podrán circular vehículos de carga.

La Alcaldía de Enrique Peñalosa firmó en su último día de funciones un decreto que restringe notoriamente la circulación de vehículos de carga en Bogotá. El decreto pone restricciones para camiones en Bogotá, desde su modelo hasta su circulación. También afecta las disposiciones de carga y descarga en vías arterias.

El punto más importante de la restricción es la prohibición de movilidad de vehículos de carga de más de 8 toneladas. De manera general, aplica para el área entre los cerros orientales y la Avenida Boyacá, desde las calles 170 a Avenida la Esperanza y de la calle 6 a Avenida Villavicencio. En esta zona estará prohibida su circulación de 5:30 a 8:00 am y de 4:30 a 7:00 pm.

Hay algunas áreas industriales donde se permitirá la circulación de vehículos pesados. Se trata de las zonas de Toberín (Calles 170 a 164 entre carreras 16 y 20), la zona industrial de Ricaurte y Paloquemao (al occidente de la carrera 24 entre calles 24 y 6), la de Carvajal (al occidente de la Avenida 68 entre avenidas Primero de Mayo y Autopista Sur) y la Zona Industrial, de la calle 3 a las avenidas Américas y Esperanza al occidente de la NQS. Así mismo, se permite la circulación de todo tipo de vehículos en las vías arterias.

Otra de las restricciones para camiones en Bogotá tiene que ver con el modelo de los vehículos. Aquellos que tengan más de 20 años deberán acoplarse al pico y placa para transporte público entre semana. Además, en los fines de semana no podrán circular de 5:30 a 8:00 am y de 4:30 a 7:00 pm.

En el mismo horario se prohíben las operaciones de carga y descarga en vías de la ciudad. La operación se podrá hacer en vías secundarias de 8:00 am a 4:30 pm y de 7:00 pm a 5:30 am. En vías arteria solo se permitirá la operación de carga y descarga de 10:00 pm a 5:30 am. La restricción empezará a aplicar en enero de 2020.