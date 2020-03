¡Atención! Presidente asume el control de todas las medidas extraordinarias en las ciudades y departamentos para el manejo del Covid-19

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, asume el control de todas las medidas extraordinarias en las ciudades y departamentos frente al manejo de la crisis por el Covid-19 y pide a los mandatarios locales, coordinación y unión.

“Respetando las competencias de los gobernadores y alcaldes, nuestro llamado es a la coordinación”, dijo el Jefe de Estado, quien anotó que “una medida inoportuna o una medida en mal momento o una medida que no enfrente verdaderamente la etapa en la que estamos, puede traer efectos aún peores”.

Por esta razón, manifestó que “nosotros hemos mantenido esa pedagogía, pero reitero que, en virtud de la Constitución Nacional, estaremos dando esos lineamientos para que la coordinación sea lo más estrecha posible” para la aplicación de medidas para enfrentar la pandemia.

Durante la presentación de las nuevas medidas sociales y económicas que se tomaron al amparo del Estado de Emergencia, el Mandatario aseguró que en el mundo se han tomado muchas decisiones y estrategias para enfrentar la pandemia, pero son medidas autónomas y de acuerdo a características especiales de esas naciones.

Advirtió que “hay que tener cuidado con el tipo de ejemplos que queremos traer. Puede que para algunos tengan posibilidades. De pronto China tiene la posibilidad y la capacidad económica de cerrar una región –de cerca de 50 millones de personas– indefinidamente; esa no es la realidad de América Latina”.

“Nosotros hemos venido tomando medidas, incluso, mucho antes de lo que lo tomaron otros países, y lo hemos hecho valorando con un equipo técnico, con el Ministerio de Salud y epidemiólogos”, dijo, al insistir que la sumatoria de las medidas que se han venido adoptando servirán para frenar el crecimiento exponencial del virus.

Con base en esto, el Presidente Duque agregó que “aquí no estamos en competencias de medidas, aquí no estamos viendo quién saca una medida más fuerte, más audaz. No. Aquí estamos trabajando todos coordinadamente y esa coordinación es lo que el país necesita”.

Aclaró que “la coordinación institucional no es para subordinar al país con ímpetu autoritario. No, la coordinación es para que la autoridad de salud y el Gobierno Nacional puedan orientar un manejo coherente y congruente de una pandemia” y dijo que “las micromedidas no son el antídoto”.

Reiteró la necesidad que existe de que la sociedad acompañe las decisiones que se toman, ya que si las medidas de la institucionalidad no son acatadas y respetadas por los colombianos, el país no logrará el objetivo de aplanar la curva de crecimiento del virus.