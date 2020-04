¡Atención! Municipio de Girardota cerrará sus fronteras por donde ingresan los peregrinos normalmente cada año en Semana Santa

El Alcalde de Girardota, Diego Armando Agudelo, dijo que cerrará las fronteras de su municipio por donde ingresan los peregrinos normalmente cada año en Semana Santa, todo ello para evitar el contagio con la COVID-19 y mantener el aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.

Así mismo, el Alcalde expresó que “esperamos no generar dificultades con la gente por el no ingreso a nuestro pueblo; Girardota en esta semana santa no recibe a nadie de afuera, nos quedamos adentro cuidándonos del virus COVID-19”.

Recordemos que este municipio del norte del Valle de Aburrá es famoso porque año a año miles de personas lo visitan para asistir el templo de Nuestra Señora del Rosario donde se encuentra el señor caído. Se estima, por ejemplo, que un viernes santo pueden llegar hasta 80 mil feligreses, situación que este año no se presentará por cuenta de la pandemia.

La parroquia de Girardota transmitirá en vivo las celebraciones principales desde la cuenta de Facebook Santuario del Señor Caído de Girardota.