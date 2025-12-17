¡Atención! Grave accidente en Yolombó: un bus se fue a un abismo y se desconoce si hay muertos

Resumen: Un bus de servicio público sufrió un grave accidente al perder el control y caer a un abismo en el sector del Alto de Santa Inés, en la vía hacia San Bernardo, municipio de Yolombó. Mientras los organismos de socorro atienden la emergencia, aún se desconoce la cifra exacta de personas lesionadas en este hecho, que constituye el segundo siniestro de un vehículo de este tipo en carreteras de Antioquia en menos de una semana, generando alerta en el departamento.