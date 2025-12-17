¡Atención! Grave accidente en Yolombó: un bus se fue a un abismo y se desconoce si hay muertos

Resumen: Un bus de servicio público sufrió un grave accidente al perder el control y caer a un abismo en el sector del Alto de Santa Inés, en la vía hacia San Bernardo, municipio de Yolombó. Mientras los organismos de socorro atienden la emergencia, aún se desconoce la cifra exacta de personas lesionadas en este hecho, que constituye el segundo siniestro de un vehículo de este tipo en carreteras de Antioquia en menos de una semana, generando alerta en el departamento.
Un fuerte impacto ha conmocionado a la comunidad de Yolombó, en el Nordeste antioqueño, donde un bus de servicio público sufrió un grave accidente al perder el control y caer por un abismo en el Alto de Santa Inés, camino a San Bernardo.
Aunque aún se desconoce el número exacto de heridos o fallecidos, los equipos de emergencia ya se encuentran en el lugar, trabajando con rapidez y dedicación para rescatar y atender a los pasajeros atrapados en el vehículo. La incertidumbre y preocupación crecen entre los habitantes, que esperan noticias sobre el estado de quienes iban en el bus.
Este lamentable incidente pone en alerta a toda la región, especialmente porque apenas hace unos días ocurrió otro accidente similar. Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad para manejar con precaución y responsabilidad, dado que las carreteras de Antioquia, con sus curvas y pendientes, pueden ser muy peligrosas.
En desarrollo.
