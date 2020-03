Ariadna Gutiérrez es una “¡NIÑA MIMADA!” según su entrenador, pero “vale la pena entrenarla”

El entrenador de celebridades Álex Peña confesó cómo es entrenar a la exreina Ariadna Gutiérrez y a otra de sus clientas VIP, la actriz mexicana Kate Del Castillo.

Álex confesó secretos de sus clientes más famosos como Ariadna a quien cataloga como un referente de belleza a pesar de poner muchos requisitos a la hora de hacer las rutinas de ejercicio. “Esta mujer es para mí un tesoro, el trabajo con ella es muy exigente. Es una niña mimada, no le gusta que haya sol, que haya gente, que siempre tiene que tener hidratación, que no podemos hacer fotos cuando está haciendo ejercicio; pero es una mujer que vale la pena entrenar”, afirmó.

En cuanto a Kate, Peña afirmó que lo regaña durante todo el entrenamiento, pero que al final ella le agradece cuando ve el resultado en medio de sus grabaciones. “Yo me aguanto, ya la conozco, me regaña los 50 minutos del ‘estalle’ (momento en el que lleva al máximo el cuerpo a nivel físico y mental), pero cuando está en producción me ama, y me da las gracias. Todos esos regaños y esas canas que me has sacado se ven reflejados en la pantalla'”, añadió.