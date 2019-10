¿Aprueba o no la mamá de Maluma a Natalia Barulich?

Un periodista del programa mexicano ‘Suelta la sopa’ fue la encargada de disipar la duda y conocer si Marlli Arias aprueba a Natalia Barulich como novia del cantante Maluma.

Natalia y Maluma llevan más de año y medio de relación y se han visto muy enamorados en las pocas fotos que publican juntos, sin embargo, nadie sabía si la argentina era bienvenida en la casa del paisa, por lo que el periodista mexicano no perdió oportunidad para preguntarle a Marlli y aprobaba la relación de su hijo.

“¿Le gusta Natalia para él?”, fue la pregunta del millón, que Marlli respondió: “sí, ¡mucho!”. Luego el periodista mencionó si había planes de boda, pero la mamá del cantante atinó a decir que no, que “están muy chiquitos, no me lo case todavía”. Lo que sí dejó claro es que se “moriría” de la dicha con unos nietos, pero cree que todavía no es el momento.