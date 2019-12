Aparte de los ya confirmados el ‘Poderoso’ continúa en la búsqueda de otros dos refuerzos

Aparte de los refuerzos ya confirmados de Federico Laurito, Bayron Garcés y Francisco Flores, el Independiente Medellín estaría en la búsqueda de uno o dos jugadores para terminar de reforzar el equipo de cara al 2020, así lo indicó el gerente deportivo del club, Juan Valencia.

Valencia aseguró en una entrevista para el programa ‘El Alargue’ que “se hizo énfasis con el centro delantero, pero no estamos en eso de contratar mucho, además de Laurito al menos otra posición más, no estamos enfocados en una en particular, el profesor Bobadilla está enfocado en las fuerzas básicas”.

Recalcando que el técnico “lo que quiere es darle fuerza a las inferiores, darle oportunidades a los jóvenes”.

Finalmente indicó que “queremos en la pretemporada tener la nómina lista, para que el técnico este tranquilo”, recordando que los jugadores Juan Fernando Caicedo, Yulián Gómez y Luis Vásquez regresan a la institución tras el término de sus préstamos.