Aparece segunda acusación por acoso sexual contra Katy Perry

Esta vez fue una presentadora de televisión rusa la que acusó a Katy Perry de intentar sobrepasarse sexualmente con ella en una fiesta privada.

Se trata de la conductora Tina Kandeli, quien a través de su perfil oficial en Telegram hizo público el supuesto hecho de acoso. “En una ocasión me invitaron a una fiesta privada con Katy Perry, en la que ella, mostrándose bastante alegre, me eligió como un objeto para manifestar su pasión”, afirmó y añadió que logró escapar de la situación, pero que otra de las chicas que estaba en la celebración no contó con la misma suerte y terminó envuelta en “besos, abrazos y bailes sucios”.

Tina sintió que debía contar su historia luego de las acusaciones que hizo el modelo Josh Kloss, quien participó en el video de la canción de Perry “Teenage Dream“. Kloss aseguró que la intérprete mostró a la fuerza sus órganos sexuales en una fiesta. “¿Te imaginas lo patético y avergonzado que me sentí? Solo digo esto ahora porque nuestra cultura se basa en demostrar que los hombres de poder son perversos. Pero las mujeres con poder son igual de desagradables”, afirmó a través de su cuenta oficial de Instagram.