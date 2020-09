Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Promiscuo Municipal de Murindó, Antioquia, impuso medida de aseguramiento intramuros contra el actual alcalde de esa población, Nafel Palacios Lozano, por el delito de corrupción al sufragante.

Con la misma decisión fueron afectados el comerciante Orleyder C. P. y el líder indígena y ex concejal del municipio Wilson S. C. El despacho judicial también impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad a Manuel Francisco B. Z., Andrés Felipe S. B. y Gilberto B. S..

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal, durante las elecciones del 27 de octubre de 2019, el entonces candidato Palacios Lozano y su equipo de campaña habrían pagado la suma de 100 mil pesos por voto a su favor. Asimismo, evidenciaron que el 9 de septiembre del mismo año, el procesado le pagó 300 mil pesos a una mujer del pueblo para que votara por él.

La defensa del alcalde apeló la decisión de primera instancia ante los Jueces Promiscuos del Circuito.

El mandatario municipal fue capturado inicialmente el jueves 17 de septiembre, dentro de otra investigación por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para la construcción de andenes. Sin embargo, el martes 22, el juez ordenó su libertad tras considerar que no existía inferencia razonable de autoría o participación. El fallo fue apelado por la Fiscalía.

El mismo 22 de septiembre, Palacios Lozano fue recapturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), para que respondiera por esta otra presunta conducta delictiva

relacionada con su elección.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.