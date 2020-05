¿Cómo es la vida en un municipio sin COVID-19? pero cumpliendo cuarentena

Colombia sobrepasó los 10 mil casos de contagios por la COVID-19 en lo que afronta su tercera ampliación de la medida de Aislamiento Obligatorio, misma que irá hasta mayo 25 de 2020, pero que permitirá la apertura gradual de comercios y otras actividades en los municipios que no han presentado casos de contagio por el coronavirus.

Dicha activación deberá ser de la mano de los gobiernos locales, que son en gran medida responsables de proporcionar los elementos médicos necesarios al personal de salud para estar preparado ante cualquier eventualidad, y de garantizar a los ciudadanos las condiciones óptimas para reactivar oficios.

Minuto30 consultó en dos municipios que a la fecha no presentan casos de la COVID-19 en su territorio, pero que sí han acatado las normas presidenciales desde el día 1 y se preparan para una posible reactivación de sectores.

En Antioquia, el municipio de Abejorral en el Oriente del departamento, es uno de los territorios con cero casos de contagios por coronavirus y todo un ejemplo en la aplicación de medidas tempranas para prevenir la propagación del virus. En diálogo con Minuto30, su alcalde Julián Muñoz explicó las medidas tomadas para obtener los resultados a la fecha, y destacó el buen comportamiento de sus habitantes.

Muñoz explicó que desde el primer día se instaló un puesto de control de ingreso en el municipio para salvaguardar la integridad de los abejorraleños, tanto los que estaban en el territorio, como los que por motivos de fuerza mayor tuvieron que quedarse por fuera.

Al ser un municipio No Covid-19, Abejorral ha logrado el permiso para aperturar algunas actividades comerciales. Eso sí, previa coordinación con el enlace dispuesto en la Gobernación de Antioquia para tal fin. Fue así como las actividades bancarias, de Cooperativas y algunos comercios lograron volver a funcionar, pero en horario especial y con todas las medidas de bioseguridad requeridas para poder operar.

En el municipio aplica el Pico y Cédula -pero con variantes para no desconectar a la población rural – que es en su mayoría la que más aporta a la actividad económica. Para ello, la medida aplica de lunes a jueves para la población del casco urbano y de viernes a domingo para corregimientos y veredas, aunque todo no para ahí pues se manejan núcleos zonales en los territorios con mayor número de habitantes para que puedan concertar las salidas y así no tener aglomeración.

Lo mejor de todo, confiesa el alcalde Muñoz- es ver que sus ciudadanos en un 97 % han aportado al cuidado sanitario del municipio. Lavado de manos, portar el tapabocas y respetar la distancia social se han permeado en la consciencia de los abejorraleños y han hecho más llevadera la situación de confinamiento.

En otra latitud del departamento de Antioquia, en la subregión Nordeste hay otro caso de municipio No Covid- se trata de Yalí, un ejemplo de pedagogía y de rápida acción para enfrentar la pandemia.

Sandra Pérez Saldarriaga, secretaria de salud, desarrollo y bienestar social del municipio, dialogó con Minuto30 y contó qué hicieron para contener el virus y lograr cero casos en el mapa nacional.

Lo primero que destaca Pérez es la capacidad de trabajo en equipo de las instituciones locales, pues iniciaron una labor educativa titánica con todos sus ciudadanos, puerta a puerta, para verificar que se conociera el procedimiento correcto de lavado de manos, uso del tapabocas y se cumpliera a cabalidad el distanciamiento social.

Fue un trabajo arduo, destaca la funcionaria, pues la meta era llegar a cada ciudadano en cada vivienda de esa localidad. Para lograrlo, se apoyaron en la emisora comunitaria y se pidió a todos los habitantes que encendieran sus radios y parlantes para difundir rápidamente el mensaje.

La comunidad acató las directrices dadas por la autoridad local y por el Gobierno Nacional a tal punto que-destaca la funcionaria- son ellos mismos quienes informan cuando un viajero ingresa al municipio, eso con el fin de enterar a las autoridades para adelantar el respectivo informe de entrada y salida.

En Yalí se instalaron puestos de control donde también se realiza la labor de desinfección a vehículos, adicionalmente entregan más información sobre prevención para que los ciudadanos puedan resolver dudas sobre la pandemia. Las labores de desinfección incluyen limpieza de calles, casas y paredes durante la medida de Aislamiento Obligatorio.

Destaca Pérez que en esa localidad el uso del tapabocas es obligatorio y en los comercios se está proporcionando agua y jabón para un correcto lavado de manos y así poder hacer las compras.

Hoy, los yaliseños se preparan para desescalar un tanto las medidas, eso sí siguiendo al pie de la letra las indicaciones departamentales para aportar su granito de arena en la reactivación económica de Antioquia y el país.

DATOS: En los municipios NO COVID-19 se mantiene la prohibición de cualquier actividad que implique aglomeraciones como bailes, casinos, billares, gimnasios o actividades de culto.

Los alcaldes deben garantizar que esta medida se cumpla en la medida en la que permiten la activación de algunas actividades y comercios.

En ese caso, los alcaldes son autónomos para establecer restricciones a la movilidad, tales como pico y cédula, pico y género o las acciones que consideren necesarias para mantener el distanciamiento físico como medida protectora.

Respecto al transporte público en municipios sin presencia de COVID-19, se debe reducir la oferta a la mitad de su capacidad para facilitar el distanciamiento dentro de los vehículos y disminuir la posibilidad de contagio.

En municipios sin COVID-19, las peluquerías podrán funcionar bajo la modalidad de cita previa.

Tanto el prestador del servicio como el cliente deberán usar tapabocas y se tendrán que aplicar protocolos de limpieza y desinfección de los elementos usados.