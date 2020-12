Durante este fin de semana continuarán con varias obras sobre la vía es por esto que se sugiere sea prudente y tenga en consideración la presencia de obreros y maquinaria pesada en le trayecto.

Estado de la red vial para este fin de semana

En las vías doble calzada Las Palmas, variante Las Palmas, Santa Elena y en la Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente se presentan las siguientes novedades:

• Vía Santa Elena: habilitada con normalidad, con restricción de vehículos de carga.

• Vía variante Las Palmas: habilitada con normalidad; restricción de vehículos de carga superiores a 4 toneladas.

• La Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente está en funcionamiento las 24 horas del día, con las restricciones de circulación a vehículos de carga, ciclistas, peatones, vehículos de enseñanza, motos, vehículos de tracción animal y chivas.

• Se recomienda no exceder los límites de velocidad, siempre estar atentos a las indicaciones en la vía y tener en cuenta los cambios en las velocidades del corredor de la conexión vial: en vías a cielo abierto la velocidad máxima es de 80 km/h y la mínima de 70 km/h; en los túneles la velocidad máxima es de 70 km/h y la mínima de 60 km/h.

• Vía Doble Calzada Las Palmas: desde el 21 de diciembre se iniciaron las actividades de rehabilitación de la calzada de ascenso de la Doble Calzada Las Palmas entre el sector Chuscalito km 6+600 y el Alto.

Se recomienda a conductores y ciclistas estar atentos a las indicaciones de las señales dadas las actividades, desvíos y restricciones de velocidad.

Habilitada con restricción a vehículos de carga superior a 4 toneladas. Es importante tener en cuenta esta restricción de carga de todo vehículo superior a 4 toneladas entre el km 6+600 (arriba del restaurante Chuscalito) hasta el km 16+600 (glorieta Alto de Las Palmas).

Las actividades de rehabilitación continúan; se recomienda transitar con precaución en la vía de descenso de la Doble Calzada Las Palmas.

ESTAS SON LAS NOVEDADES EN VÍAS CONCESIONADAS ABURRÁ NORTE, DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 01 DE ENERO DE 2021:

Conoce en detalle el estado de la doble calzada Norte:

Tramo doble calzada Solla-Hatillo:

• Para el domingo 25 de diciembre entre Solla-Niquía sentido sur-norte está programado el cierre total entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. toda vez que se tiene programado realizar la ciclovía, acatando las disposiciones dadas en el Decreto 1168 del 25 agosto de 2020 del Ministerio del Interior y la Resolución 1462 de 2020 del Ministerio de salud y protección social.

• En el PR14+000 sector Yamaha y TDM sentido sur-norte entrada y salida de vehículos pesados por contingencia debido al fallo sector de Ancón del municipio de Copacabana.

• En PR5+500 Peaje Niquía están habilitados los 10 carriles y en PR 18+300 Peaje Trapiche, están habilitados los 6 carriles para el cobro de los peajes, de acuerdo con el Decreto de la Presidencia 768 artículo 3.

Realizarán trabajos de pintura (avisos de piso, pictogramas), líneas laterales y centrales en horario nocturno en las estaciones de Peaje Niquía y Trapiche.

Tramo doble calzada Hatillo-Barbosa:

• En el PR5+800 y en PR6+500 sentido norte-sur pasos restringidos a un solo carril.

• En PR3+700 al PR3+900 paso solamente por el carril izquierdo por el cierre del carril derecho debido a la reparación de la losa del Puente.

Tramo doble calzada Barbosa-Pradera:

• En el sector del fallo Yarumito PR12+000 paso con precaución por la calzada norte-sur, y por la calzada sur-norte por ambos carriles, depresión en el sitio.

• Las vías alternas: Acevedo-Copacabana, Girardota-Cabildo-Hatillo y Hatillo-Barbosa, se encuentran habilitadas.

• En los tramos Girardota-Hatillo:

• En PR5+250 Peaje Cabildo, se tienen habilitados los dos (2) carriles para el cobro del peaje, de acuerdo con el Decreto de la Presidencia 768 artículo 3.

• Tramo Hatillo-Donmatías-Hoyo Rico, se encuentra habilitado. Pasos con precaución en los siguientes PR: PR24+270, PR24+680, PR43+900 y en el PR 49+000.

• En PR24+270 paso con precaución especialmente por el carril derecho sentido sur-norte por la ejecución de trabajos de estabilidad de la banca.

• En PR24+680 paso con precaución especialmente por el carril derecho sentido sur-norte por la ejecución de trabajos de estabilidad de la banca.

• En el PR45+900 en operación la nueva estación de Peaje Pandequeso sector Río Grande y están habilitados cuatro (4) de los seis carriles para el cobro del peaje, el cual continúa su operación en forma manual.

En las subregiones del Departamento la situación en detalle es la siguiente:

NORTE Y BAJO CAUCA:

Vía La Ese – Campamento: paso restringido en el km 8+650 por falla del pavimento.

San Fermín – Briceño: En el km 10+070 se presenta hundimiento de banca y adicionalmente se presentan varios hundimientos de banca a lo largo de la vía. Se recomienda transitar con precaución.

Vía La Apartada (San José de La Montaña) – Partidas (San José De la Montaña) – Toledo – Matanzas: Se mantiene presencia de maquinaria amarilla a lo largo realizando manteniendo mecánico de la vía, se recomienda transitar con precaución.

La Ese – Angostura – Partidas a Angostura – La Herradura: Presenta cierre total a la altura del km 20+300 en jurisdicción de Angostura, se recomienda tomar vías alternas. Se mantiene presencia de maquinaria amarilla a lo largo realizando manteniendo mecánico de la vía, se recomienda transitar con precaución.

Vía Toledo – Matanzas: Se presentan movimientos en masa, se mantiene en la vía presencia de maquinaria amarilla en el km 10+450 para garantizar la transitabilidad. Se recomienda transitar con precaución.

SUROESTE:

Vía Puente Iglesias – Marsella – Fredonia: restricción de carga a 17 toneladas en Puente Iglesias y velocidad máxima a 10 km, según resolución No. 2018020022007 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 13 de marzo de 2018, se presentan derrumbes a lo largo de la vía, se recomienda transitar con precaución.

Vía Mi Casita – Venecia: paso restringido en el km 20+800 para vehículos con peso superior a 5 toneladas, según Resolución N° 2017060040503 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 8 de febrero de 2017. Paso con precaución en el km 13+700.

Vía La Yé – Líbano: cierre completo en puente km 5+500 y puente km 9+500, según Resolución N° 2017060084172 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 9 de junio de 2017.

Vía Montenegro (La Pintada) – La Fabiana – Valparaíso: fallas geológicas en varios puntos de la vía. Se recomienda transitar con precaución.

Vía La Bodega – Tarso – Pueblorrico: se recomienda transitar con precaución en el km 2+000 por derrumbe, y en el km 9+500 paso restringido por presencia de rocas.

Vía Concordia – Betulia: Vía con sectores con fallas geológicas, entre las que están falla geológica en el km 8+900, punto crítico Majagual, se presentan derrumbes que afectan el corredor, se mantiene presencia de maquinaria amarilla, para garantizar la transitabilidad. Se recomienda transitar con precaución.

Corredor vial Camilo C – El Cinco – Venecia – Bolombolo: en el km 4+400, sector Las Peñas, se recomienda transitar con precaución por derrumbes en la vía. Además, se recomienda evitar tránsito nocturno entre el sector Burucuca y la entrada a la vía Mi Casita. Vía alterna utilizada debido a tránsito intermitente en la vía nacional sector Sinifaná.

Vía Versalles – Montebello: paso restringido sólo a un carril por pérdida de banca en el km 11+200. Se recomienda transitar con precaución.

Vía Betulia – San José – Urrao: Vía con sectores con problemas geológicos, los cuales, afectan el corredor y generan derrumbes a lo largo del corredor, presencia de maquinaria amarilla para garantizar la transitabilidad. Transitar con precaución.

Vía Salgar – La Cámara – La Quiebra: paso restringido por perdida parcial de banca en el corregimiento de La Cámara sector La Yaruma, se recomienda el transito con precaución.

Vía Paso Nivel – Amagá – Angelópolis: Se presenta cierre parcial de vía en el km 10+500 por pérdida de banca; paso restringido por fuertes lluvias que generaron deterioro en subrasante de vía en el punto de la planta de Cueros Vélez, se recomienda el transito con precaución.

Vía Barroso – El Chaquiro – Salgar: paso restringido por deslizamiento y rocas en el sector las peñas, se recomienda el transito con precaución.

Vía Altamira – San José: Presenta perdida de banca parcial, se recomienda paso con precaución.

Vía Peñalisa la Bodega – Tarso: Vía en afirmado que presenta mal estado de transitabilidad por fuertes lluvias en la zona, se recomienda paso con precaución.

Vía Remolino – Hispania – Puerto Boy – La Bodega – Andes – Jardín – Alto de Ventanas (no incluye tramo urbano de Jardín): Se presentan en algunos sectores del corredor derrumbes y caída de rocas, se recomienda transitar con precaución

Vía Caldas – Angelópolis: Presenta caída de árboles y alta vegetación que genera riesgo de desplazamiento, igualmente se presentaron movimientos de masa en diferentes puntos de la vía, se recomienda transitar con precaución.

Vía Puente Iglesias – La Ye y La Ye – Líbano: Se adelantan trabajos para la ampliación, rectificación y pavimentación, por lo que se encuentra personal, materiales y equipos en la vía. Se recomienda transitar con precaución.

OCCIDENTE Y URABÁ:

Cierre total de Antigua Vía al Mar en el km 26+000, sector Puente Blanco del río Aurrá. Tomar vía alterna Medellín – Santa Fe de Antioquia.

Vía Carepa – Saiza: se habilita paso a un carril en el km 2+400, se recomienda tránsito con precaución; se mantiene presencia de maquinaria amarilla a lo largo realizando manteniendo mecánico de la vía, se recomienda transitar con precaución.

Vía Arboletes – El Tambito: vía en afirmado con deterioro en algunos sectores, lo cual, ocasiona dificultad en la transitabilidad debido a las lluvias, se movilizó maquinaria amarilla al corredor para realizar manteniendo mecánico, en los sectores críticos de la vía, se recomienda transitar con precaución.

Vía Mellitos – El Tambito: vía en afirmado con deterioro en algunos sectores, lo cual, ocasiona dificultad en la transitabilidad debido a las lluvias, se movilizó maquinaria amarilla al corredor para realizar manteniendo mecánico, en los sectores críticos de la vía, se recomienda transitar con precaución.

Vía Liborina – San Diego – El Cardal: Cierre total Km 35, por afectación de estructura hidráulica.

Vía Liborina – Sabana Larga: Presenta paso restringido a la altura del Km 1+300, se dispuso maquinaria para garantizar la transitabilidad, transitar con precaución. Cierre parcial en el Km 35+000 por caída de puente.

Vía Dabeiba – Camparrusia: Presenta cierre total a la altura del Km 9+750 por caída de puente. Se mantiene presencia de maquinaria amarilla en sectores críticos de la vía realizando mantenimiento mecánico, se recomienda transitar con precaución.

Vía La Miserenga (Cruce Ruta 62) – Ebéjico – Sevilla – Heliconia – Alto del Chuscal: Se han presentado derrumbes en distintos puntos del corredor, también se presentan sectores con afirmado en mal estado debido a las lluvias, lo cual dificulta la transitabilidad, se mantiene presencia de maquinaria amarilla para mantener habilitado el tránsito en el corredor vial. También se realizan actividades de mantenimiento mecánico en sectores críticos del corredor, se recomienda transitar con precaución.

Sector Ebéjico – Sevilla, presenta paso restringido por perdida de banca, entre el Km 24 al Km 28.

Sector Miserenga (Cruce Ruta 62) – Ebéjico, paso restringido a un carril por remoción de derrumbe.

Vía Uramita – Peque: se presentan derrumbes en distintos puntos del corredor entre el Km 20 y el Km 24, se mantiene presencia de maquinaria amarilla para mantener habilitado el tránsito en el corredor vial. Se recomienda transitar con precaución.

Vía Pinguro – Buriticá: se presentó derrumbe que ocasionó cierre total, se desplaza maquinaria al sitio para mantener la transitabilidad, una vez habilitada la transitabilidad, transitar con precaución.

NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO:

Vía Porcesito – La Cortada – Yolombó – Yalí – Vegachí: tránsito con precaución por derrumbes a en el sector La Cortada – Yolombó, se mantiene maquinaria amarilla para mantener habilitada la transitabilidad. En el km 8+000 se presenta un represamiento en Boxculvert en el sector de partidas de Amalfi, restricción de carga pesada a 20 toneladas.

Vía Belén – El Chispero – La Cruzada: pérdida de banca en el km 4+700, tránsito con precaución.

Vía Puerto Berrio (Las Flores) – Cruces: restricción de carga pesada a 20.5 toneladas, presenta difíciles condiciones de transitabilidad.

Vía Puerto Berrio – Yondó: vía en afirmado en regulares condiciones por fuertes lluvias, se recomienda transitar con precaución. Se mantiene presencia de maquinaria amarilla a lo largo realizando manteniendo mecánico de la vía, se recomienda transitar con precaución.

Vía Las Flores (Puerto Berrío) – Bodegas – La Yé: vía en afirmado en regulares condiciones por fuertes lluvias, se recomienda transitar con precaución. Se mantiene presencia de maquinaria amarilla a lo largo realizando manteniendo mecánico de la vía, se recomienda transitar con precaución.

Vía Yalí – Maceo: se mantiene presencia de maquinaria amarilla a lo largo realizando mantenimiento mecánico de la vía, se recomienda transitar con precaución.

Vía La Quiebra – Santo Domingo: paso restringido por asentamiento en el km 9+000 y km 3+000 por desbordamiento de banca.

Vía San Roque – Santo Domingo: paso restringido por pérdida de banca en el km 14+000 y km 18+000 por desbordamiento de banca.

Vía La Cortada – El Mango: tránsito con precaución por derrumbes a lo largo de la vía, en el Km 36+200 se presenta perdida de banca.

Se mantiene presencia de maquinaria amarilla realizando remoción de

derrumbes en el corredor, se recomienda transitar con precaución.

Vía Chorritos – Rio Mara – Santa Isabel: se presenta cierre total por Puente en mal estado.

Vía La Cortada – Yolombó: tránsito con precaución por derrumbes a lo largo de la vía. Se mantiene presencia de maquinaria amarilla realizando remoción de derrumbes en el corredor, se recomienda transitar con precaución.

Vía Campamento – Rio Nechí – Ye de Anorí: se presentó deslizamiento en masa, el cual, ocasionó el cierre total de la vía, se desplaza maquinaria al sitio para recuperar la transitabilidad, se recomienda tomar vías alternas, y una vez habilitada la transitabilidad, transitar con precaución.

Vía Santiago Berrío – Mulas – Cruces – Puerto Nare: se adelantan trabajos para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias, por lo que se encuentra personal, materiales y equipos en la vía. Se recomienda transitar con precaución.

ORIENTE:

Vía La Quiebra – Argelia: pérdidas de banca en el km 10+400 y km 7+900. Se recomienda transitar con precaución.

Vía Autopista – Granada: falla geológica en el km 0+900, se realiza mitigación en este punto. Se presenta perdida de banca en el k 5+400, se mantienen presencia de maquinaria, personal y equipos para la construcción de muro de contención, para recuperar la operación normal en este sector, se recomienda transitar con precaución.

Vía La Piñuela – San Francisco: pérdidas parciales de banca en el km 0+900 y km 4+100. Se recomienda transitar con precaución.

Vía Granada – Chocó – San Carlos: punto crítico en el km 4+800 y pérdida parcial de banca en el km 17+800. Se presentan derrumbes a media banca, se recomienda transitar con precaución.

Vía Concepción – Alejandría: paso con precaución en el km 1+100 por pérdida parcial de banca.

Vía Concepción – San Vicente: Se presenta perdida parcial de banca. Se recomienda transitar con precaución. Se presentan derrumbes en sectores del corredor vial, se continua en labores de remoción, adicionalmente se realizan actividades de reparcheo, por lo cual, hay presencia de personal y maquinaria en la vía, se recomienda transitar con precaución. Se recomienda transitar con precaución.

Vía Narices – Juanes – El Jordán – La Holanda: restricción en carga de 20 toneladas, según Resolución N°2017060089327 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 23 de junio de 2017. Se mantiene presencia de maquinaria amarilla a lo largo realizando mantenimiento mecánico de la vía; se recomienda transitar con precaución.

Vía La Aurora – Sonadora – Guatapé: paso restringido por pérdida parcial de banca en el km 5+700.

Vía Autopista – San Luís: fallo en la banca en el km 0+600. Adicionalmente se presentan derrumbes en el km 3+000 y a lo largo del corredor, por lo que se recomienda transitar con precaución.

Vía Autopista – Aquitania: cerrada por pérdida de banca y deslizamientos de gran magnitud, a la altura del km 31+300. Se recomienda tomar vías alternas.

Vía San Luís – Chocó: pérdida de banca km 19+000. Se recomienda paso con precaución.

Vía Morelia – Abejorral: cerrada por pérdida de banca en el km 9+000, según Resolución N° 2018060003742 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 22 de enero del 2018.

Vía El Retiro – Montebello: paso con precaución en el km 14+000 y en el km 6+000.

Vía La Ceja – Guaico Grande – Abejorral: en el sector Piedras Blancas se presenta pérdida parcial de banca en el km 19+000. Se recomienda transitar con precaución en los km 9+000 y km 9+500.

Vía Sonsón – La Quiebra – Nariño: se presentan derrumbes a lo largo de la vía, se recomienda transitar con precaución. De igual manera, por talud rocoso inestable, se recomienda transitar con precaución y evitar el tránsito en horas de la noche.

Vía San Rafael – La Palma – La Holanda – San Carlos: En el km 24+00 se presenta cierre parcial de media calzada por derrumbe. Se presenta perdida parcial de banca en el Km 1, se recomienda transitar con precaución.

Barbosa – Concepción: El Bizcocho (San Rafael): se presentaron múltiples derrumbes en este corredor vial, por lo que hay paso restringido, se mantiene presencia de maquinaria amarilla realizando remoción para habilitar la transitabilidad normal, se recomienda transitar con precaución.

El Peñol – Guatapé – El Bizcocho – San Rafael: Se presenta perdida parcial de banca en el km 7, igualmente se presentan derrumbes y hundimientos de pavimento a lo largo del corredor; se recomienda transitar con precaución.

Cocorná – El Ramal (Granada): Se presenta perdida parcial de banca. Se recomienda transitar con precaución.

VÍAS DE INFLUENCIA DEL PEAJE PAJARITO:

Vía Variante Don Matías (Ruta 25) – Río Chico – Entrerríos: En el Km 5+000 se presenta cierre total por daño en puente, se recomienda tomar vías alternas. Se presenta pérdida de banca, se realiza construcción de muro de contención en el km 8+000, Construcción de filtros y terraplen se recomienda transitar con precaución.

Vía Pajarito – San Pedro de Los Milagros – La Ye – Entrerríos – Santa Rosa de Osos (Cruce Ruta 25): Se realizan actividades de mantenimiento rutinario en sectores de Pajarito san Pedro de los Milagros, adicionalmente se realiza instalación de asfalto y limpieza de cunetas desde el km 0 + 800 hasta el 4+200, y construcción de muro en el km 11+700 (vaciado de pilas), por lo cual hay presencia de personal y maquinaria en la vía, se recomienda transitar con precaución.

Vía Entrerríos – Labores – San José de la Montaña: Presencia de maquinaria entre el Km 23+000 y el Km 40+000 realizando trabajos de mantenimiento de las vías, se recomienda transitar con precaución.

Vía La Yé – Belmira: Se realiza construcción de muro en gaviones en el km 14+000, se recomienda transitar con precaución.

Frentes en actividad: tener precaución maquinaria y personal

SÁBADO 26 DE DICIEMBRE

Frente Pajarito san Pedro de los Milagros (k0+800 – K4+200) —- Instalación Asfalto – Limpieza cunetas

Frente K11+700 —- Figuración y armado viga cabezal

Frente K14+000 Belmira —- Construcción Gaviones

Frente K8+000 Donmatías —- Construcción filtros y terraplén

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE

Frente Pajarito san Pedro de los Milagros (k0+800 – K4+200) —- Instalación Asfalto

K11+700 —- Figuración y armado viga cabezal

La ye Belmira

K14+000 Construcción Gaviones

Vía variante don Matías Entrerríos

K8+000 —- Construcción filtros y terraplén