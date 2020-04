Tres rectores de instituciones educativas de Jericó, viajaron de manera ilegal a Brasil financiados por Anglo Gold Ashanti, denuncia Fernando Jaramillo, líder cívico de Jericó.

Tras este episodio, Fernando Jaramillo respondió las siguientes preguntas:

¿En qué consiste la denuncia que la Veeduría Ciudadana de Jericó ha presentado ante la Fiscalía General de la Nación?

“La Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila por la Defensa del Patrimonio Ecológico y Cultural de Jericó ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la violación a la intimidad y a la libertad de opinión de los alumnos y padres de familia de la Institución Educativa del Municipio para beneficio de la empresa Minera Quebradona de la multinacional Anglogold Ashanti. El rector de esta institución solicitó a sus profesores la entrega a la empresa minera del listado de los alumnos del grado once, con el respectivo número de celular e indicando si ellos y su familia son opositores o no al proyecto minero, lo cual hace parte inviolable de la privacidad de los menores de edad.”

¿Con cuál objetivo debían entregar los profesores esa información de sus alumnos?

“El pretexto de la empresa era ofrecer a los estudiantes de once simpatizantes del proyecto minero un curso gratuito de preparación a las pruebas ICFES, pero en realidad estaban obteniendo sin el consentimiento de los menores y de sus padres, lo cual constituye un delito, la opinión política de los alumnos y de sus familias con el fin de orientar su publicidad personalizada y diferenciada entre simpatizantes y opositores de la actividad minera en el municipio.”

¿No hace parte de la responsabilidad social empresarial ese tipo de ayuda a las familias?

“En primer lugar, la responsabilidad social es una obligación de las empresas en producción, y Minera Quebradona no está explotando ninguna mina, tiene el proyecto de hacerlo en la montaña limítrofe entre Jericó y Támesis, para lo cual ha presentado solicitud de licencia, pero hasta ahora la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales está evaluando el estudio de impacto ambiental con el que la empresa pide autorización para explotar un yacimiento profundo de oro, cobre y plata que hay en la montaña. Todos los regalos, donaciones y ayudas a la Administración Municipal tienen por objeto mostrar a los jericoanos una generosidad que oculta las graves afectaciones ambientales y sociales que traería la explotación por 21 años de ese yacimiento, que no es el único en Jericó y Támesis que quiere explotar la minera, en total son cinco yacimientos que terminarían con su explotación por destruir las fuentes de agua de corregimientos de Jericó y Támesis y del acueducto de La Pintada y el tejido social de todas estas comunidades.”

¿Qué opinan los estudiantes para quienes las pruebas que les permitan el ingreso a estudios superiores son en general muy difíciles?

“Como Veeduría estamos denunciando una práctica delictiva además discriminatoria, pues para recibir el favor de unos talleres preparatorios de esas pruebas, el alumno y seguramente su familia debe manifestar su acuerdo con una actividad que es completamente ajena a la tradición productiva del campo jericoano que ha sido desde hace 170 años agraria, cafetera y ganadera, nunca ha sido minera y que en caso de que haya minería va a afectar irreparablemente la agricultura puesto que la minería subterránea con sus túneles y cavernas que pretende Anglogold Ashanti en la región va a disminuir el nivel de las aguas que dan la fertilidad a los suelos, que mantienen los bosques nativos, amén de afectar el caudal para los acueductos, y quienes rechacen participar de los talleres, pues estarán en condiciones académicas desiguales. Con esto, la empresa, con el respaldo del rector y algunos profesores, están ahondando la división de la comunidad rural jericoana que empezó con la llegada de la empresa y sus promesas y falsas informaciones, y es que no sólo están ofreciendo talleres para los de once, sino para los niños desde primero de primaria con cursos de inglés y otros ofrecimientos similares.”

¿Ha habido denuncias formales por esa manera de incidir en la voluntad de los niños?

“Sí, una de ellas la presentaron padres de familia que estuvieron en total desacuerdo con una votación que adelantó el mismo rector entre todos los estudiantes de primaria y bachillerato para aceptar o no ayudas didácticas de la empresa, una aparente consulta democrática, en realidad división social por la presencia minera con sus regalos, con sus “profesores” en materia ambiental, con sus monitores de teatro, deporte, etc. y con los regalos a los mismos rectores de las tres instituciones educativas de Jericó que abandonaron sus cargos de manera ilegal para irse una semana por cuenta de Anglogold Ashanti a Brasil, a conocer una mina “sostenible”, pero no a presenciar los desastres que la minería metálica con sus represas de desechos ha causado en ese y otros países. La verdad es que todas las denuncias que se han presentado no han avanzado, por ejemplo, de ese viaje la respuesta de la Secretaría Departamental de Educación fue descontarles del sueldo los días de ausencia y nada más.”

¿El campo en Colombia sufre atraso, los ingresos de la mayoría de las familias campesinas son escasos, así que la posibilidad para muchos jóvenes campesinos y pueblerinos de trabajar en una empresa con un proyecto de gran escala resulta atractivo, ese puede ser un motivo para respaldar el proyecto minero?

“Esa imagen es la que nos han hecho creer algunos medios, el gobierno y las multinacionales, la realidad es bien diferente: el nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas según el censo del DANE 2018 en los pueblos con minería legal, por ejemplo Cáceres (con 47 títulos mineros y 40 trámites de legalización), es de 49,85% de la población, Nechí con 39 títulos mineros 54,20%, Segovia con 70 títulos mineros 45,68%, Jericó el 8,8%. También desde Bogotá y de la perspectiva oportunista de las multinacionales están afirmando que el desempleo en Jericó es muy alto, cuando todos aquí sabemos que eso es falso, que Jericó y el Suroeste ha construido un modo de vivir con dignidad y paz que es enviado en toda Colombia, además se están abriendo otras ofertas productivas en el campo, en el turismo, en la cultura. Hoy, con la experiencia que vive el mundo confinado y en reflexión sobre la validez del modelo de sociedad, sabemos que la vida pueblerina y campesina es, no solo un modo de vida sostenible y sustentable, sino una vivencia digna y respetuosa con la vida, que el consumismo que impulsan las grandes empresas y en general el neo liberalismo significa el empobrecimiento humano y la catástrofe ambiental.”