En horas de la mañana de este lunes 8 de febrero, la Gobernación de Antioquia presentó los tres componentes del Plan de Vacunación contra el Covid-19 en el departamento: salud, seguridad y comunicación; ante alcaldes, alcaldesas, Policía Nacional, Ejército Nacional y las EPS, se presentaron los componentes.

De acuerdo a la Gobernación de Antioquia, el objetivo de este proceso de vacunación Covid en el departamento es claro: “que no se pierda un segundo, que no se pierda una dosis y que no se pierda un peso”.

En cuanto al componente de salud, el gobernador de Antioquia -Aníbal Gaviria Correa- explicó que: “En el componente de SALUD del Plan de Vacunación en Antioquia vamos a trabajar de la mano de EPS, IPS y personal médico. Avanzamos en la capacitación, coordinación logística y fortalecimiento del sistema para atender de forma ordenada y efectiva el proceso de inmunización.”.

Por su parte, la secretaria de Salud de Antioquia -Lina Bustamante- indicó que: “La primera fase del Plan de Vacunación tiene el objetivo de reducir la mortalidad y proteger al personal de salud. La segunda fase del Plan de Vacunación tiene el objetivo de reducir el número de contagios”.

Asimismo, la secretaria Bustamante señaló que en las primeras fases se vacunará de acuerdo a la priorización y agendamiento previo, y en la segunda etapa la segunda etapa a personas mayores de 70 años y personal de salud de segunda y tercera línea. Además, en la primera fase se tendrá una concentración en los hogares geriátricos que han sido identificados por los municipios y las EPS.

En cuanto al componente de seguridad, Jorge Ignacio Castaño, secretario de Seguridad informó que: “Con la estrategia de seguridad vamos a garantizar que las vacunas lleguen ordenadamente a la población. Hemos identificado los siguientes momentos críticos: recepción, transporte, distribución y aplicación”.

Por su parte, Henry Horacio Chaves, jefe Oficina de Comunicaciones, dio a conocer que: “En esta primera fase promovemos mensajes de prevención y motivamos la consulta del aplicativo web Mi Vacuna. En la segunda fase del plan de comunicaciones vamos a desmentir mitos y a combatir falsas noticias”.

Además, Chaves informó que en la tercera fase hablarán de seguimiento al proceso de vacunación y generación de confianza ciudadana y en la cuarta fase explicarán con mayor detalle los criterios de priorización.

El gobernador Correa recalcó que en el componente de comunicación, “A través del componente de COMUNICACIÓN vamos a impulsar la articulación institucional, la pedagogía ciudadana y la difusión de información clara y oportuna. CUIDARNOS y VACUNARNOS.”.

