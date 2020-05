Tomen nota: Estas serán las medidas que implementará el municipio de Rionegro a partir del 1 de junio

La Alcaldía de Rionegro informó las medidas que implementará desde el 1 de junio, como parte de la reactivación económica que tendrá el municipio debido a la pandemia de la Covid-19.

La administración municipal adoptó las siguientes medidas:

• Pico y Cédula: Entre las 8:00 am y las 6:00 pm de la siguiente manera: Lunes 0 y 1; martes 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7; viernes 8 y 9

• En el evento de que el pico y cédula de una persona corresponda a un día festivo, se podrá realizar el desplazamiento para adquisición de bienes de primera necesidad-alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo en el horario habitual de 8am a 6pm.

• Con el fin de garantizar el desplazamiento a servicios bancarios, financieros, de operadores de pago, compra y venta de divisas, servicios notariales, y de registro de instrumentos públicos, se autoriza a las personas cuya pico y cédula corresponda a un día festivo, realizar el desplazamiento a dichos establecimientos el día hábil siguiente entre las 8am y 4pm.

• Los fines de semana se mantiene la restricción. No habrá permiso de movilidad para ningún ciudadano. Solo se podrán movilizar quienes estén exentos de la norma.

• Las personas entre los 18 y los 69 años podrán realizar actividad física de lunes a domingo durante dos horas diarias de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. sin salir de Rionegro.

• Las personas mayores de 70 años podrán salir durante 30 minutos los lunes, miércoles y viernes de 4:00 p. m. a 5:00 p. m

• Los niños de 2 a 5 años podrán salir durante media hora los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a. m. a 9:30 a. m. en compañía de sus padres. No podrán usar escenarios deportivos ni recreativos.

Los niños entre 6 y 13 años podrán los lunes, miércoles y viernes entre las 10:00 a. m. y 11:00 a. m. Los niños de 14 a 17 años podrán salir los lunes, miércoles y viernes entre las 3:00 y 4:00 p. m.

• Los trabajadores independientes que no tengan registro de Industria y Comercio deben registrarse en nuestro sitio Web www.rionegro.gov.co – Opción Juntos Nos Protegemos

• Quienes vienen de otros municipios o departamentos deben registrarse de manera obligatoria y solicitar el permiso de ingreso en nuestro sitio Web www.rionegro.gov.co – Opción Juntos Nos Protegemos

• Centros comerciales y locales podrán reactivar sus actividades adoptando los protocolos de bioseguridad y respetando las medidas preventivas. Deben registrarse en nuestro sitio Web www.rionegro.gov.co – Opción Juntos Nos Protegemos

• Peluquerías, barberías, salones de belleza podrán reactivar sus actividades respetando las medidas preventivas y adoptando los protocolos de bioseguridad. Solo podrán operar con citas previas.

Deben registrarse en nuestro sitio Web www.rionegro.gov.co – Opción Juntos Nos Protegemos

• Se prohíbe en la jurisdicción del municipio de Rionegro el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de julio de 2020. No queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes.