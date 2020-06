Piden revocatoria de la medida de aseguramiento contra Aníbal Gaviria impuesta por la Fiscalía

A través de una carta la Procuraduría General le solicitó a la Corte Suprema de Justicia la revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía contra el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa.

De acuerdo con el escrito, la medida de detención es innecesaria y no cumple con las exigencias de carácter constitucional y legal.

Por eso pide la solicitud presentada por la defensa del gobernador Gaviria, de que revoque la medida de detención, sea acogida.

En la misiva dice que: “la Fiscalía no satisfizo con el rigor requerido dichas exigencias como quiera que no señaló las razones por las cuales considera que el sindicado no comparecerá al proceso, o por qué podría comprometer la conservación de la prueba”.

Recordemos que el exgobernador es investigado por presuntas irregularidades en contrato organizar una vía conocida como la Troncal de la Paz en el tramo Caucasia-Puerto Berrío.

A partir de mañana miércoles primero de julio, la Corte Suprema de Justicia tiene cinco días hábiles para pronunciarse sobre el control de legalidad de la medida.

