¡Qué tristeza! Hombre se había gastado sus ahorros en la taberna que sepultó un alud de tierra en Valdivia

Valdivia amaneció el lunes con una lamentable tragedia, luego de que un alud de tierra sepultara un local en el municipio, y dejara siete personas muertas, y un sueño destruido, pues un hombre había invertido todos sus ahorros en la taberna.

Noticias Caracol conversó con Jaiber Taborda, dueño del local, quien aseguró que está vivo de milagro, y que la tierra acabó con su inversión y que además mató a tres de sus familiares.

Taborda le indicó al medio que antes de que se presentara el alud a él lo llamaron, por lo que logró salir del lugar segundos antes de que todo se desplomara.

“Le doy muchas gracias a Dios porque yo hacía dos segundos o tres que había salido y mientras salí, yo que salgo y eso se desprendió de una. Yo estaba dentro del negocio, donde no me llamen eso me tapa también”, le indicó a ese medio.

El día del desplome, Taborda había citado a sus familiares y a vecinos a una ‘chicharronada’, anticipándose a la fiesta decembrina, pero todo terminó de la peor forma posible, y él perdió a conocidos, familiares, y sus ahorros.