Aníbal Gaviria, gobernador electo de Antioquia, salió a vacaciones el pasado 24 de diciembre, sin embargo, su reintegro al cargo está estancado, teniendo en cuenta que el mandatario se encuentra aislado, y a la espera de una prueba de covid-19.

Según lo indicó el mandatario, espera “un resultado que permita reintegrarme inmediatamente a la Gobernación, sin riesgo de contagio a mi equipo y a ningún ciudadano”.

Gaviria confirmó en sus redes sociales que está aislado debido a que una de sus hijas dio positivo para el virus, por lo que hasta que no se confirme que el mandatario no se contagió, no podrá volver al cargo. Se espera que para el martes 12 de enero, el funcionario pueda reintegrarse, si la prueba sale negativa.

Debido a mi aislamiento y siguiendo recomendaciones del equipo de salud de la Gobernación debo hacerme la prueba el proximo Domingo 10 de Enero.Espero un resultado que permita reintegrarme inmediatamente a la gobernacion, sin riesgo de contagio a mi equipo y ningun ciudadano. — #AníbalGobernador (@anibalgaviria) January 8, 2021

Pese a su ausencia, Gaviria sostuvo que se siente conforme con las decisiones tomadas por el mandatario encargado, Luis Fernando Suárez, y también agradeció a todo el personal que ha atendido la pandemia.

“Siempre será pertinente,expresar como Gobernador de Antioquia y en nombre de los antioqueños y antioqueñas gratitud con todas las personas e instituciones que en medio de esta pandemia,reto universal,han aportado para salvar vidas y avanzar en la reactivacion económica y social”, escribió.