La Policía de Carreteras hizo campañas de prevención enfocados en los diferentes actores viales que se movilizan en este fin de semana y puente festivo.

Este puente festivo estuvieron en la vía que conduce de Dabeiba a Chigorodó, con el fin de educar y sensibilizar a la ciudadanía.

Más de 200 personas que se desplazan sobre las vía del eje bananero recibieron recomendaciones frente a la accidentalidad como:

– No conducir bajo efectos de bebidas embriagantes.

– Utilizar los elementos de bioseguridad acatando la resolución 1537 de 2020.

– Utilizar el cinturón de seguridad no sólo el conductor también los pasajeros.

– No exceder los límites de velocidad establecidos por las autoridades competentes.

– Acatar las señales de Tránsito preventivas y reglamentarias.

