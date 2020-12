¡Ojo donde compra el ‘traguito’! Incautaron 550 unidades de licor de contrabando y falsificado en Antioquia

En los últimos días, el Grupo Operativo de Rentas Departamentales visitó siete municipios del Urabá antioqueño, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño y aprehendieron 550 unidades de licor de contrabando y falsificado.

En la semana del lunes 14 al domingo 20 de diciembre, el Grupo Operativo de la Dirección de Rentas Departamentales, con el apoyo de la Policía, hizo presencia en las subregiones de Urabá, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, en total visitaron 245 establecimientos comerciales en Turbo, Chigorodó, Arboletes, Carepa, Apartadó, Necoclí, San Juan de Urabá, Bello, Guarne y Medellín. Por la violación a la normatividad legal vigente fueron cerrados nueve establecimientos comerciales.

El Grupo Operativo de Rentas Departamentales también realizó jornadas de capacitación a comerciantes y autoridades de los diferentes municipios con el objetivo de incentivar la comercialización legal del licor, cigarrillo y el tabaco.

Estas son las aprehensiones:

Visitas: 245

Cierres de establecimientos: 9

– Licor falsificado: 254 unidades

– Licor por el no pago de Impuesto al Consumo: 296 unidades

– Cigarrillos cajetillas x 20 por el no pago de Impuesto al Consumo: 4.599

– Tabaco paquete x 25 por el no pago del Impuesto al Consumo: 10

Los operativos de inspección, vigilancia y control de bebidas alcohólicas, cigarrillo y tabaco en Antioquia son permanentes y tienen el propósito de proteger la vida y la industria, generar empleos legales y fortalecer los ingresos del departamento de Antioquia.