Mandaron a la cárcel a 10 venezolanos que habrían conformado red de microtráfico en Rionegro

La Fiscalía General de la Nación mandó a la cárcel a 10 ciudadanos venezolanos, como presuntos responsables de tráfico de estupefacientes.

Con la decisión fueron afectados Esneider A. M., Yeison J. G. C., Segundo F. S. L., Yohan W. B., Gilfredo M. L. C., Yoangel A. R. L., Daniel G. R. G., Jesús G. R., Kilber A. M., Michel F. H., quienes no se allanaron a los cargos imputados.

En misma decisión fueron afectados con medida no privativa de la libertad los venezolanos Geomer J. R. P. y Delfran J. M. M.

De acuerdo con el ente de control, los procesados fueron capturados el 12 de mayo último, durante un operativo por el CTI y el Gaula Militar en un sector conocido como El Tranvía de Rionegro, oriente de Antioquia.

Las acciones judiciales permitieron la incautación de 434 gramos de marihuana, 78 gramos de cocaína, 500 dosis se bazuco y 4 cartuchos para escopeta, informó la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, desde hacía 6 meses los extranjeros habrían montado una red para la distribución de estupefacientes en esa zona, lo que produjo un incremento de hurtos y riñas.

La intervención coordinada por la Fiscalía General contó con el apoyo de la Personería local y la Alcaldía de Rionegro.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.