Golpes al contrabando: 1.252 botellas de licor falsificado en el Suroeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio

En la semana del lunes 26 de octubre al domingo 1 de noviembre 2020, la dirección de Rentas Departamentales adelantó operativos de inspección, vigilancia y control en los municipios de Medellín, Betulia, Itagüí, Caucasia y Puerto Triunfo.

La visita a 204 establecimientos dio como resultado el cierre de seis de ellos. En total fueron aprehendidas 7.970 unidades de contrabando y falsificadas.

En los operativos de inspección, vigilancia y control de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco aprehendieron:

– Licor falsificado: 1.192

– Licor por el no pago de Impuesto al Consumo: 60

– Botellas vacías: 53

– Cigarrillos cajetillas x 20 por el no pago de Impuesto al Consumo: 6.594

– Tabaco por el no pago de impuesto al consumo – paquete x 25 unidades: 71 unidades