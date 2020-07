Un comerciante fue asesinado cuando cerraba su negocio en El Bagre, presuntamente por no pagar la ‘vacuna’

En las últimas horas fue asesinado un hombre en el barrio El Bijao del municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.

Según se conoció, se trata de un hombre que tenía una compraventa de oro, el cual fue atacado a disparos cuando se encontraba cerrando su establecimiento comercial ubicado en zona urbana del sector ya mencionado.

El Departamento de Policía de Antioquia detalló que aunque el hombre fue trasladado de urgencia a un centro médico, falleció cuando era atendido. De igual forma, un hombre que trabaja en el establecimiento comercial, resultó lesionado.

Las autoridades recogieron de forma preliminar que, al parecer, el crimen estaría relacionado con el cobro de extorsiones que realizan integrantes del Clan del Golfo en esta región.

Presuntamente, el occiso y otros comerciantes de la zona, habían recibido amenazas de muerte días atrás. Al respecto, Caracol Radio difundió un fragmento del audio en el que amenazaban a estos ciudadanos:

“Amigo, de la única manera que podemos arreglar es que me regalen una cita, no les voy a subir los cobros, no les voy hacer nada, necesito hablar con ustedes sobre la venta del oro. Ustedes verán si viene por agua, si viene por tierra, ustedes verán si me viene dos o me vienen tres y después me vienen los otros, pero todos me van a venir, porque quien no venga aquí a hablar conmigo no me trabaja más en este pueblo”, sentenció el delincuente.

Las autoridades adelantan la investigación de este crimen.