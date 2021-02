Por vencimiento de términos, hombre que habría lanzado a su novia, identificada como Pamela Lorduy, de 28 años, desde un noveno piso en Envigado, Antioquia, en el 2019, quedó en libertad.

La victima denunció que luego de poco menos de un año y medio, su agresor, sin que fuera llamado a juicio, fue dejado en libertad por vencimiento de términos, lo que considera una arbitrariedad, ya que la ley solo permite la detención preventiva durante 120 días como máximo, si no se surte con el siguiente paso en el proceso judicial.





“Imagínate la escena de yo montarme al metro y encontrármelo. Medellín no es una ciudad muy grande, entonces eso para mí es absolutamente horrible y me desgarra el corazón que esto haya sucedido porque la legislación colombiana no fue capaz de hacer el juicio en los tiempos que dispone”, le dijo la psicóloga Pamela Lordouy a BLU Radio.

Lorduy aseguró que sufre aún secuelas físicas, como dolores de columna y cicatrices en la piel, y considera como un milagro el poder volver a caminar.