El grupo de protección al turismo y en coordinación con la administración municipal de Arboletes, realizaron la reapertura de las playas turísticas y zonas de servicio comercial, con el fin de dar la bienvenida a los turistas y las debidas recomendaciones en época de pandemia.

El teniente Walter Cortez, comandante de la estación de policía de Arboletes, mencionó que estas actividades vienen enfocadas en campañas de educación, sensibilización y prevención a los diferentes delitos que se puedan presentar; así mismo como el acatamiento de normas de bioseguridad por los usuarios con el fin de evitar la propagación del covid-19.

Las autoridades se hace un llamado extensivo a todos los visitantes y residentes que disfrutan de las playas de la subregión del Urabá, para que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Evitar llevar objetos de valor.

• No dejar los niños solos.

• No sobrepasar los límites de seguridad para el ingreso al mar.

• No confiar en personas desconocidas.

