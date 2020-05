En la vía La Pintada-Medellín incautaron 450 kilos de carne sin certificados sobre su procedencia legal 

En las últimas horas la Policía de Antioquia incautó un zona rural del municipio de Versalles 450 kilos de carne que fueron revisados y no contaban con los documentos para sustentar su procedencia legal.

Tal y como informaron las autoridades, la incautación se dio en el sector Peaje Primavera, en la vía La Pintada-Medellín, donde fueron incautados 450 kilos de carne despostada de res, avaluada en 10 millones de pesos y que era transportada en un vehículo tipo camión.

La Policía detalló que la carne fue incautada debido a que infringe el Decreto 1500 del 2007, al no portar las facturas o certificados que acredite la procedencia legal, debido a no se encuentra rotulado y no cumple con las medidas sanitarias.

Este caso fue dejado a disposición de la Seccional de Salud de Santa Bárbara, que se encargará de la gestión con la carne incautada por ser transportada bajo condiciones ilegales y con irregularidades.